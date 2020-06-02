Mya Madplume
Blackfeet Law Enforcement / Facebook

BILLINGS, Mont. - A Missing Endangered Person Advisory has been issued for a missing teen from the Crow Reservation.

Mya Madplume is a 15-year-old Native American female, 5'7" tall, weighing 130 pounds, with brown eyes and black hair.

Law enforcement says Mya has been missing since June 1 and is believed to have left the Crow Reservation. She was last seen wearing a black hoodie and blue jeans. Mya is possibly heading to Spokane, Washington to see her biological mother.

If you have any information, you are asked to contact Crow BIA Law Enforcement at 406-638-2631 or dial 911.

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