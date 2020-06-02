...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN MONTANA...
YELLOWSTONE RIVER NEAR LIVINGSTON AFFECTING SWEET GRASS AND PARK
COUNTIES.
YELLOWSTONE RIVER AT BILLINGS AFFECTING YELLOWSTONE AND
STILLWATER COUNTIES.
.HIGH MOUNTAIN SNOW MELT WILL CAUSE THE RIVER TO RUN HIGH THIS WEEK.
MINOR FLOODING ALONG THE YELLOWSTONE RIVER THROUGH PARK, SWEET
GRASS, STILLWATER AND YELLOWSTONE COUNTIES IS EXPECTED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...A RIVER FLOOD WARNING MEANS RIVER FLOODING IS
EXPECTED TO IMPACT PEOPLE AND PROPERTY IN THE WARNED AREA. PREPARE
FOR FLOODING IMPACTS ASSOCIATED WITH THE FORECAST RIVER LEVELS IN
YOUR LOCATION.
CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS AS EROSION MAY MAKE
THEM UNSTABLE SEVERAL FEET FROM THE WATERS EDGE.
PLEASE REPORT FLOODING TO YOUR LOCAL LAW ENFORCEMENT AGENCY WHEN YOU
CAN DO SO SAFELY.
THE LATEST STAGES AND FORECASTS FOR RIVERS AND STREAMS CAN BE FOUND
AT OUR WEB PAGE: HTTPS://WATER.WEATHER.GOV.
...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE YELLOWSTONE RIVER AT BILLINGS.
* FROM THIS EVENING UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 9:00 AM MDT TUESDAY THE STAGE WAS 13.2 FEET.
* FLOOD STAGE IS 13.5 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL HOVER AROUND FLOOD STAGE THE REST OF
THIS WEEK.
&&
FLD OBSERVED FORECASTS (12 PM)
LOCATION STG STG DAY/TIME WED THU FRI
YELLOWSTONE RIVER
BILLINGS 13.5 13.2 TUE 9 AM 13.4 13.5 13.3
&&
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY ISSUED FOR MYA MADPLUME, 15
YEAR OLD NATIVE AMERICAN FEMALE 5 FEET 7 INCHES 130 POUNDS BROWN
EYES BLACK HEAR. MYA HAS BEEN MISSING SINCE JUNE 1ST LEAVING THE
CROW RESERVATION. SHE WAS LAST SEEN WEARING A BLACK HOODIE AND
BLUE JEANS. MYA IS POSSIBLY ENROUTE TO SPOKANE, WASHINGTON TO SEE
HER BIOLOGICAL MOTHER. IF YOU HAVE ANY INFORMATION PLEASE CONTACT
CROW B I A LAW ENFORCEMENT AT 638-2631 OR 9 1 1