...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM MST THIS
EVENING...
* WHAT...SNOW AND BLOWING SNOW. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO
5 INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 45 MPH.
* WHERE...TREASURE, NORTHERN ROSEBUD, NORTHERN CARBON,
NORTHEASTERN YELLOWSTONE AND SOUTHWESTERN YELLOWSTONE.
* WHEN...UNTIL 11 PM MST.
* IMPACTS...TRAVEL CONDITIONS ON I-90 AND I-94 ARE POOR DUE TO
SNOW, ICY ROADS, LOW VISIBILITY, AND BLOWING AND DRIFTING SNOW.
* ADDITIONAL DETAILS...EXPECT WIND CHILLS IN THE SINGLE DIGITS
TODAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS, CALL 5 1 1.
ADDITIONAL GRAPHICS FOR THIS HAZARD CAN BE FOUND AT
HTTP://WWW.WEATHER.GOV/BILLINGS
&&