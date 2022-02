BOZEMAN, Montana - Montana State football coach Brent Vigen rounded out the main segment of his program's 2022 recruiting class Wednesday, announcing the addition of five prep prospects.

2021-22 Bobcat High School Additions - February

Luke Abshire, QB 6-1 180 Fr Spokane, WA Central Valley

Michael Armstrong, DB 6-0 190 Fr Bozeman, MT Gallatin

Jaden Perkins, OL 6-1 290 Fr Bozeman, MT Bozeman

Jaren Perkins, DL 6-0 245 Fr Bozeman, MT Bozeman

Jared White, RB 5-10 195 Fr Frisco, TX Wakeland

January 2022 Incoming Transfers

Ravi Alston, WR 6-3 205 Gr Lake Elsinore, CA St. John's Minn./Vista Murrietta

Sean Chambers, QB 6-3 225 Jr Kerman, CA Wyoming/Kerman

Dru Polidore, DB 6-1 175 Fr Katy, TX Air Force/Obra D. Tompkins

2021-22 Bobcat High School Additions - December

Ethan Abbott, DL 6-5 285 Fr Florence, MT Florence-Carlton

Christian Anaya, WR 6-1 175 Fr Chandler, AZ Hamilton

Caden Dowler, DB 6-0 190 Fr Billings, MT West

Taco Dowler, WR 5-9 160 Fr Billings, MT West

Logan Fredericksen, DL 6-3 210 Fr Rigby, ID Rigby

Casey Kautzman, K 5-11 205 Fr Butte, MT Butte

Max Kimball, DB 6-0 180 Fr Billings, MT West

Ryan Krahe, LB 6-1 205 Fr Great Falls, MT Great Falls

Burke Mastel, OL 6-4 290 Fr Red Lodge, MT Red Lodge

Conner Moore, OL 6-5 260 Fr Millbury, OH Lake

Max Murphy, TE 6-2 220 Fr Billings, MT West

Tommy Nilson, OL 6-3 255 Fr Missoula, MT Hellgate

Rylan Schlepp, TE 6-4 230 Fr Bozeman, MT Gallatin

Dylan Snyder, WR 6-2 185 Fr Butte, MT Butte

Jake Vigen, ATH 6-2 200 Fr Bozeman, MT Gallatin