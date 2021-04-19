The Midland Roundtable announced its Montana Boys and Girls All-Star Basketball teams.
The teams will face off in the Montana-Wyoming all-star basketball series:
June 11, 2021 at Sheridan
Juner 12, 2021 at Lockwood High School
MIDLAND ROUNDTABLE BOYS ALL STAR BASKETBALL ROSTER
KY KOUBA, SKYVIEW
CAM KETCHUM, SKYVIEW
MALACHAI STEWART, CENTRAL
NOAH BOUCHARD, HUNTLEY PROJECT
KEVI TORGERSON, GREAT FALLS
DREW WYMAN, GREAT FALLS
ALEX GERMER, SENTINEL
TONY FROHLICH, SENTINEL
AIDAN FISHELL, SCOBEY
CADEN HANDRAN, SCOBEY
MIDLAND ROUNDTABLE GIRLS ALL STAR BASKETBALL ROSTER
ISABELLE ERICKSON, CENTRAL
HAILEE BRANDON, BIG TIMBER
LINDSEY HEIN, FORSYTH
EMMA ANDERSON, GLACIER
GRACIE LEKVOLD, SCOBEY
MACY MEYER, BOZEMAN
ASPEN GEISE, FT. BENDON
ALLISON HARRIS, GREAT FALLS