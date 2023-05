LAUREL--There were lots of smiles and cheers today at Laurel High School as the athletes had a chance to get familiar with the track that will host the state meet next weekend.

It was a great day on the track for Roberts' Taylee Chirrick, she took home the divisional title in the 300 hurdles, an event she's ranked top ten in the state all year, in 44.6 seconds.

There was a clear pack at the front of the Class C Boys 800 meter run, and Zach Downing of Park City showed some closing speed to snatch the title in 2:06.73.

The Class C girls 800 was another win for Taylee Chirrick, who had nobody in front of her, and she finished a large distance ahead of the pack. It was her fourth event win of the day. She watched the rest of the pack come in after her 2:20 mark.

The Huntley Project freshman phenom Avery Gerdes is already a school record holder in the girls 800, she lines up with the Class B girls, and it's the same story. She continues to own the event with 2:22.68.

Lots of close finishes in this one too, Chirrick took home the hardware in the Class C girls 200-meter dash as well in 26.1 seconds.

In class B, it was Corey Coombe of Joliet, who also took home the trophy in girls triple jump. She takes the 200 in 27.3 seconds.

The last event of the day for the Class C boys was the 1600 meter relay. Broadus had a great start off the blocks and had a sizable lead after the first lap. It looked like they were unbeatable, but in the final two laps, Harlowton-Ryegate-Judith Gap started to close. The Hawks held off the challenge and they were pumped.

Over in the field, the Class C boys' long jump turned into a dual. Garfield County's Nolan Kamerman missed on his first attempt at 6'2", and Park City's Gage Witt thought he had it on lock after clearing his first attempt.

But Kamerman, whose previous PR was 5'8", cleared 6'2" on his final attempt.

Both athletes narrowly failed to clear 6'4", so the tiebreaker was number of attempts, so Witt took home the win.

Park City also had a great showing in boys' triple jump, Park City's Holden Stepper cleared 40'05", and coming in second was teammate Gage Witt with 40'3".

Full Results:

Southern B C Meet 2023 - 5/18/2023

Laurel Sports Complex

Girls 100 Meter Dash Class C Finals

1, Planichek, Tandy, Absarokee, 13.12. 2, Mader, Mia, Powder River, 13.61. 3,

Grabowska, Leigha, Park City, 13.67. 4, Schoenberg, Lesl, Reed Point/R, 13.95.

5, Hafla, Krystan, Garfield Cou, 13.98. 6, Ivey, Leela, Broadview-La, 14.21.

7, Phipps, Gracie, Garfield Cou, 14.43. 8, Roberts, Samantha, Custer-Hysha,

14.51.

Boys 100 Meter Dash Class C

1, Zimdars, Stockton, Park City, 11.61. 2, Grebe, Bryce, Melstone, 11.67. 3,

Hiner, Romulus, Harlowton/Ry, 11.89. 4, Hansen, Matt, Powder River, 11.91. 5,

Glennie, Angus, Harlowton/Ry, 11.93. 6, Hamilton, Wyatt, Park City, 11.94. 7,

Story, Wyatt, Park City, 12.06. 8, Goltz, Gage, Bridger, 12.23.

Girls 200 Meter Dash Class C

1, Chirrick, Taylee, Roberts, 26.10. 2, Planichek, Tandy, Absarokee, 27.22. 3,

Grabowska, Leigha, Park City, 27.67. 4, Schoenberg, Lesl, Reed Point/R, 28.37.

5, Mader, Mia, Powder River, 28.51. 6, Mysse, Mari, Harlowton/Ry, 29.48. 7,

Holderman, Allana, Reed Point/R, 29.57. 8, Roberts, Samantha, Custer-Hysha,

29.77.

Boys 200 Meter Dash Class C

1, Grebe, Bryce, Melstone, 23.44. 2, Zimdars, Stockton, Park City, 23.52. 3,

Hiner, Romulus, Harlowton/Ry, 23.98. 4, Hamilton, Wyatt, Park City, 24.24. 5,

Story, Wyatt, Park City, 24.44. 6, Glennie, Angus, Harlowton/Ry, 24.65. 7,

Hansen, Matt, Powder River, 25.40. 8, Murphy, Tom, Absarokee, 25.52.

Girls 400 Meter Dash Class C

1, Chirrick, Taylee, Roberts, 57.55. 2, Planichek, Tandy, Absarokee, 1:02.55.

3, Fenley, Samantha, Harlowton/Ry, 1:03.26. 4, Holderman, Allana, Reed

Point/R, 1:04.56. 5, Mysse, Mari, Harlowton/Ry, 1:05.12. 6, Zimmer, Maddie,

Powder River, 1:05.82. 7, Jarrett, Loli, Reed Point/R, 1:07.26. 8, Landa,

Alivia, Powder River, 1:07.45.

Boys 400 Meter Dash Class C

1, Mysse, Bergen, Harlowton/Ry, 52.66. 2, Heacock, Eli, Powder River, 52.81.

3, Hiner, Romulus, Harlowton/Ry, 52.95. 4, Story, Wyatt, Park City, 53.93. 5,

Bilbrey, Jaxon, Powder River, 54.02. 6, Tilzey, Aidan, Park City, 54.54. 7,

Newman, Treven, Melstone, 54.89. 8, Broyles, Ben, Reed Point/R, 55.37.

Girls 800 Meter Run Class C

1, Chirrick, Taylee, Roberts, 2:20.31. 2, Fenley, Samantha, Harlowton/Ry,

2:33.22. 3, Chirrick, TJ, Roberts, 2:37.04. 4, Jarrett, Loli, Reed Point/R,

2:38.50. 5, DeVries, Elizabeth, Roberts, 2:39.63. 6, Cameron, Cadence,

Harlowton/Ry, 2:41.57. 7, Zimmer, Maddie, Powder River, 2:42.80. 8, Power,

Cindy, Harlowton/Ry, 2:47.27.

Boys 800 Meter Run Class C

1, Downing, Zach, Park City, 2:06.73. 2, Oylear, Thomas, Powder River,

2:06.79. 3, Heacock, Eli, Powder River, 2:07.29. 4, Gardin, Sam, Melstone,

2:11.69. 5, Hahne, Teegan, Park City, 2:11.71. 6, Buessing, Jacob, Bridger,

2:12.03. 7, Rasmussen, Josh, Powder River, 2:20.35. 8, Clark, Trevor, Reed

Point/R, 2:26.30.

Girls 1600 Meter Run Class C

1, Fenley, Samantha, Harlowton/Ry, 5:41.51. 2, Chirrick, TJ, Roberts, 5:47.28.

3, Power, Cindy, Harlowton/Ry, 5:48.69. 4, DeVries, Elizabeth, Roberts,

5:55.17. 5, Jarrett, Loli, Reed Point/R, 5:55.18. 6, Cameron, Cadence,

Harlowton/Ry, 6:14.25. 7, Ketola, Bristol, Reed Point/R, 6:36.03. 8, Hess,

Cadee, Park City, 6:56.20.

Boys 1600 Meter Run Class C

1, Oylear, Thomas, Powder River, 4:39.53. 2, Heacock, Eli, Powder River,

4:40.62. 3, Downing, Zach, Park City, 4:43.29. 4, Rasmussen, Josh, Powder

River, 5:05.19. 5, Weber, Nate, Roberts, 5:06.70. 6, Clark, Trevor, Reed

Point/R, 5:15.73. 7, Beach, Tommy, Fromberg, 5:23.94. 8, Bolinger, Ty,

Garfield Cou, 5:37.92.

Girls 3200 Meter Run Class C

1, Chirrick, TJ, Roberts, 12:40.82. 2, Power, Cindy, Harlowton/Ry, 13:40.96.

3, DeVries, Elizabeth, Roberts, 13:54.14. 4, Ketola, Bristol, Reed Point/R,

14:05.52. 5, Cameron, Cadence, Harlowton/Ry, 14:27.06. 6, Murnion, Ashley,

Harlowton/Ry, 14:39.58. 7, Bradley, Gracey, Powder River, 15:54.77.

Boys 3200 Meter Run Class C

1, Oylear, Thomas, Powder River, 10:12.17. 2, Downing, Zach, Park City,

11:14.55. 3, Lowery, Wyatt, Fromberg, 11:17.36. 4, Rasmussen, Josh, Powder

River, 11:28.99. 5, Sizemore, Christopher, Harlowton/Ry, 11:37.43. 6, Clark,

Trevor, Reed Point/R, 11:41.78. 7, Ott, Bodie, Reed Point/R, 11:51.01. 8,

Kelly, Isaac, Plevna, 12:30.93.

Girls 100 Meter Hurdles Class C

1, Holderman, Allana, Reed Point/R, 17.81. 2, Witt, Macy, Park City, 17.90. 3,

McClane, Airallyn, Belfry, 18.15. 4, Murnion, Hannah, Harlowton/Ry, 18.53. 5,

Gibson, Jodi, Garfield Cou, 18.53. 6, O'Connor, Nasya, Carter Count, 19.06. 7,

Duncan, Tavee, Custer-Hysha, 19.95. 8, Peters, LouAnn, Broadview-La, 20.07.

Boys 110 Meter Hurdles Class C

1, Zimdars, Stockton, Park City, 15.93. 2, Hansen, Matt, Powder River, 16.95.

3, Thurston, Colby, Melstone, 17.22. 4, Witt, Gage, Park City, 17.72. 5,

Shane, Jason, Reed Point/R, 18.20. 6, Hall, Tyrus, Harlowton/Ry, 18.63. 7,

Frye, Ethan, Carter Count, 19.25. 8, Lowery, Wyatt, Fromberg, 20.03.

Girls 300 Meter Hurdles Class C

1, Chirrick, Taylee, Roberts, 44.60. 2, Holderman, Allana, Reed Point/R,

50.08. 3, Hafla, Krystan, Garfield Cou, 52.19. 4, Gibson, Jodi, Garfield Cou,

53.32. 5, Hyvonen, Lillian, Roberts, 53.63. 6, Witt, Macy, Park City, 53.69.

7, O'Connor, Nasya, Carter Count, 54.91. 8, Murnion, Hannah, Harlowton/Ry,

55.09.

Boys 300 Meter Hurdles Class C

1, Zimdars, Stockton, Park City, 41.97. 2, Mysse, Bergen, Harlowton/Ry, 42.07.

3, Witt, Gage, Park City, 44.96. 4, Shane, Jason, Reed Point/R, 45.95. 5,

Broyles, Ben, Reed Point/R, 46.08. 6, Allen, Joe, Roberts, 46.57. 7, Frye,

Ethan, Carter Count, 46.83. 8, Jones, Zach, Powder River, 50.03.

Girls 4x100 Meter Relay Class C

1, Powder River Co (Zimmer, Maddie 10, Mader, Mia 11, Kelly, Kiara 10,

Schaffer, Zeason 11), 53.63. 2, Absarokee (Best, Gracie 9, Russell, Shayla 11,

Nye, Saige 11, Planichek, Tandy 12), 53.83. 3, Bridger (Schwend, Abby 9,

Ragan, Rowan 10, Goltz, Mya 12, Pospisil, Dylann 12), 55.21. 4, Park City

(Witt, Macy 9, Stepper, Jordan 9, Frank, Abby 12, Grabowska, Leigha 12),

55.30. 5, Harlowton/Ryegate/Judith Gap (Mysse, Mari 9, Breen, Taelie 9,

Bolotsky, Nadja 9, Caballero, Isa 12), 55.82. 6, Garfield County (Phipps,

Gracie 9, Gibson, Jodi 10, Kamerman, Delaney 11, Hafla, Krystan 11), 55.92. 7,

Custer-Hysham (Duncan, Tavee 10, Leligdowicz, Samantha 12, Roberts, Samantha

10, Barrus, Trinity 11), 56.18. 8, Reed Point/Rapelje (Jarrett, Loli 12,

Herzog, Violet 10, Herzog, Lily 12, Schoenberg, Lesl 12), 57.03.

Boys 4x100 Meter Relay Class C

1, Park City (Stepper, Holden 12, Hamilton, Wyatt 12, Story, Wyatt 11,

Zimdars, Stockton 12), 45.11. 2, Harlowton/Ryegate/Judith Gap (Mysse, Bergen

11, Hiner, Romulus 11, Davis, Kenyan 10, Glennie, Angus 11), 45.66. 3, Powder

River Co (Oylear, Thomas 11, Bilbrey, Jaxon 11, Hansen, Matt 11, Heacock, Eli

11), 46.63. 4, Carter County (Elmore, J.W. 12, Ashbrook, Zander 10, Frye,

Ethan 11, Matthews, Avory 12), 47.14. 5, Roberts (Allen, Joe 12, Atcosta, Cody

11, Weber, Nate 10, Predmore, Parker 12), 47.27. 6, Garfield County (Kreider,

Porter 11, Kamerman, Nolan 9, McWilliams, Riley 11, Thomas, Trayton 12),

47.32. 7, Bridger (Hopewell, Bishop 9, Dravetsky, Justin 10, Buessing, Jacob

12, Goltz, Gage 10), 47.54. 8, Reed Point/Rapelje (Yorke, Layne 9, Gehnert,

Dillon 9, Broyles, Jacob 11, Broyles, Ben 9), 47.70.

Girls 4x400 Meter Relay Class C

1, Harlowton/Ryegate/Judith Gap (Mysse, Mari 9, Bolotsky, Nadja 9, Gaugler,

Addison 8, Fenley, Samantha 12), 4:35.15. 2, Reed Point/Rapelje (Jarrett, Loli

12, Herzog, Violet 10, Schoenberg, Lesl 12, Holderman, Allana 11), 4:37.71. 3,

Powder River Co (Schaffer, Zeason 11, Landa, Alivia 9, Zimmer, Maddie 10,

Mader, Mia 11), 4:38.63. 4, Roberts (Pitts, Faith 9, DeVries, Elizabeth 10,

Hyvonen, Lillian 10, Chirrick, TJ 10), 4:43.15. 5, Absarokee (Best, Gracie 9,

Nye, Saige 11, Arthun, Mary 9, Russell, Shayla 11), 4:43.84. 6,

Broadview-Lavina (Beckett, Callie 12, Monsen, Liella 12, Peters, LouAnn 10,

Fiske, Hailey 12), 5:08.36.

Boys 4x400 Meter Relay Class C

1, Powder River Co (Heacock, Eli 11, Hansen, Matt 11, Oylear, Thomas 11,

Bilbrey, Jaxon 11), 3:37.45. 2, Harlowton/Ryegate/Judith Gap (Davis, Kenyan

10, Hiner, Romulus 11, Glennie, Angus 11, Mysse, Bergen 11), 3:37.59. 3, Park

City (Tilzey, Aidan 11, Hahne, Teegan 10, Bal, Ryan 12, Downing, Zach 11),

3:44.51. 4, Bridger (Hopewell, Bishop 9, Klaassen, Wesley 12, Dravetsky,

Justin 10, Althoff, Zach 12), 3:46.23. 5, Melstone (Newman, Treven 10, Gardin,

Sam 11, Barreiro, Lolo 11, Meredith, Trey 10), 3:46.30. 6, Reed Point/Rapelje

(Broyles, Jacob 11, Gehnert, Dillon 9, Yorke, Layne 9, Broyles, Ben 9),

3:52.23. 7, Carter County (Ashbrook, Zander 10, Melton, Wyatt 9, Frye, Ethan

11, Matthews, Avory 12), 3:54.75. 8, Garfield County (Bolinger, Ty 11, Horn,

Logan 9, Bruckhart, Zach 11, McWilliams, Riley 11), 3:57.88.

Girls High Jump Class C

1, Mader, Mia, Powder River, J5-00. 2, Schaffer, Zeason, Powder River, J5-00.

3, Fenley, Samantha, Harlowton/Ry, J5-00. 4, Witt, Macy, Park City, J4-08. 5,

Schoenberg, Lesl, Reed Point/R, J4-08. 6, Sanguins, Valentina, Broadview-La,

J4-08. 7, Croft, Hailey, Roberts, 4-06. 7, Herzog, Lily, Reed Point/R, 4-06.

7, Bakke, Katelynn, Reed Point/R, 4-06. 7, Peters, LouAnn, Broadview-La, 4-06.

7, Russell, Shayla, Absarokee, 4-06.

Boys High Jump Class C

1, Witt, Gage, Park City, J6-02. 2, Kamerman, Nolan, Garfield Cou, J6-02. 3,

Sanguins, William, Broadview-La, J5-10. 4, Davis, Kenyan, Harlowton/Ry, J5-08.

5, Oberlander, Trae, Plevna, J5-06. 6, Story, Wyatt, Park City, J5-06. 7,

Lowery, Wyatt, Fromberg, J5-06. 7, Klaassen, Wesley, Bridger, J5-06.

Girls Pole Vault Class C

1, Planichek, Tandy, Absarokee, J8-00. 2, Best, Gracie, Absarokee, J7-00. 3,

Caballero, Isa, Harlowton/Ry, J6-06. 4, Nye, Saige, Absarokee, J6-06. 5,

Pitts, Faith, Roberts, J6-00. 6, Power, Cindy, Harlowton/Ry, J6-00. 7, Crane,

Taylor, Roberts, J5-06. 8, Murnion, Hannah, Harlowton/Ry, J5-06.

Boys Pole Vault Class C

1, Allen, Joe, Roberts, J12-00. 2, Davis, Kenyan, Harlowton/Ry, J10-00. 3,

Sizemore, Christopher, Harlowton/Ry, J9-06. 4, Howard, Thommy, Roberts, J9-06.

5, Heimer, Jakson, Absarokee, J9-00. 6, King, Phoenix, Harlowton/Ry, J8-00. 7,

Hall, Tyrus, Harlowton/Ry, J8-00. 8, Young, Kyle, Roberts, J7-06.

Girls Long Jump Class C

1, Chirrick, Taylee, Roberts, 17-00.25. 2, Schaffer, Zeason, Powder River,

16-03.75. 3, Hafla, Krystan, Garfield Cou, 15-07. 4, Pospisil, Dylann,

Bridger, 14-05.50. 5, Herzog, Lily, Reed Point/R, 14-03.75. 6, McClane,

Airallyn, Belfry, J13-08.50. 7, Leligdowicz, Samantha, Custer-Hysha,

J13-08.50. 8, Chirrick, TJ, Roberts, J13-08.50.

Boys Long Jump Class C

1, Sanguins, William, Broadview-La, 21-04.25. 2, Grebe, Bryce, Melstone,

20-05.25. 3, Bilbrey, Jaxon, Powder River, 20-03.25. 4, Stepper, Holden, Park

City, 19-11.75. 5, Hamilton, Wyatt, Park City, 19-09.50. 6, Thomas, Trayton,

Garfield Cou, 19-09. 7, Russell, Alex, Custer-Hysha, 19-08. 8, Goltz, Gage,

Bridger, 19-05.50.

Girls Triple Jump Class C

1, Hafla, Krystan, Garfield Cou, 34-03.50. 2, Herzog, Lily, Reed Point/R,

31-10. 3, Fiske, Hailey, Broadview-La, 31-03. 4, Schaffer, Zeason, Powder

River, 31-02.25. 5, Goltz, Mya, Bridger, 30-09. 6, Croft, Hailey, Roberts,

30-07.25. 7, Witt, Macy, Park City, 30-01. 8, Stepper, Jordan, Park City,

29-00.50.

Boys Triple Jump Class C

1, Stepper, Holden, Park City, J40-05.50. 2, Witt, Gage, Park City, J40-03.50.

3, Bilbrey, Jaxon, Powder River, J40-01.75. 4, Sanguins, William,

Broadview-La, J40-01.75. 5, Predmore, Parker, Roberts, J39-10. 6, Duncan,

Layne, Custer-Hysha, J39-07.50. 7, Buessing, Jacob, Bridger, 39-06. 8,

Hamilton, Wyatt, Park City, 39-04.50.

Girls Discus Throw Class C

1, Hertweck, Scarlet, Reed Point/R, 100-06. 2, Fiske, Hailey, Broadview-La,

94-02. 3, Bertolino, Bentley, Roberts, 93-01. 4, Shepherd, Danica, Carter

Count, 92-04. 5, Russell, Shayla, Absarokee, 90-11. 6, Peters, LouAnn,

Broadview-La, 85-04. 7, Begger, Grace, Wibaux Count, 84-07. 8, Schwend,

Cassidy, Bridger, 83-10.

Boys Discus Throw Class C

1, Grebe, Bryce, Melstone, 175-11. 2, Sanguins, William, Broadview-La, 121-11.

3, Broyles, Jacob, Reed Point/R, 120-06. 4, Smith, Gage, Melstone, 118-00. 5,

Smith, Gavin, Melstone, 117-02. 6, Yorke, Waylon, Reed Point/R, 117-00. 7,

Capp, Landon, Powder River, 112-08. 8, Anguiano, Romeo, Bridger, 112-00.

Girls Javelin Throw Class C

1, Bertolino, Bentley, Roberts, J122-00. 2, Frank, Abby, Park City, J107-00.

3, Clark, Sarah, Custer-Hysha, J103-09. 4, Goltz, Mya, Bridger, J103-09. 5,

Duncan, Tavee, Custer-Hysha, J102-04. 6, Bertolino, Ada, Roberts, J97-02. 7,

Schwend, Abby, Bridger, 91-03. 8, Gibson, Jodi, Garfield Cou, 89-08.

Boys Javelin Throw Class C

1, Russell, Alex, Custer-Hysha, 149-05. 2, Sanguins, William, Broadview-La,

147-05. 3, Duncan, Layne, Custer-Hysha, 140-07. 4, Thurston, Colby, Melstone,

137-01. 5, Smith, Gage, Melstone, 136-10. 6, McKevitt, Ciaran, Fromberg,

135-09. 7, Kelly III, Gyme, Plevna, 131-06. 8, Kreider, Porter, Garfield Cou,

128-04.

Girls Shot Put Class C

1, Roberts, Nikki, Bridger, 33-08. 2, Fiske, Hailey, Broadview-La, 30-11.75.

3, Streck, Kendalynn, Park City, 30-10. 4, Barrus, Maisie, Custer-Hysha,

30-04.50. 5, Peters, LouAnn, Broadview-La, 30-04.25. 6, Bertolino, Bentley,

Roberts, 30-00.75. 7, Sanguins, Valentina, Broadview-La, 29-10.75. 8,

Shepherd, Danica, Carter Count, 28-01.

Boys Shot Put Class C

1, Althoff, Zach, Bridger, 44-08. 2, Grebe, Bryce, Melstone, 44-07.50. 3,

Russell, Alex, Custer-Hysha, 40-06.75. 4, Smith, Gavin, Melstone, 40-04.25. 5,

Goltz, Gage, Bridger, 38-09.25. 6, Smith, Gage, Melstone, 38-01. 7, Thomas,

Trayton, Garfield Cou, 37-06.50. 8, Wrolson, Justin, Park City, 36-03.75.

Girls 100 Meter Dash Class B

1, Coombe, Cori, Joliet, 12.79. 2, Ekness, Grace, Shepherd, 12.82. 3, Wandle,

Brynn, Huntley Proj, 13.02. 4, Ronayne, Clare, Jefferson, 13.13. 5, Egan,

Malea, Colstrip, 13.14. 6, Vandenacre, Havyn, Broadwater, 13.20. 7, Afrank,

Saraya, Baker, 13.33. 8, Lind, Madison, Columbus, 13.37.

Boys 100 Meter Dash Class B

1, Sweat, Dawson, Broadwater, 11.28. 2, Lemmel, Jace, Roundup, 11.46. 3, Cook,

Chase, Red Lodge, 11.58. 4, Oxarart, Luke, Jefferson, 11.71. 5, Olson, Jordan,

Roundup, 11.72. 6, Stosich, Caleb, Sweet Grass, 11.85. 7, Newman, Kade,

Broadwater, 11.85. 8, Robinson, Jaiden, Red Lodge, 11.89.

Girls 100 Meter Hurdles Class B

1, Vandenacre, Havyn, Broadwater, 16.17. 2, Reimer, Brayli, Red Lodge, 16.30.

3, McCauley, Emma, Jefferson, 16.48. 4, Quenzer, Shaylee, Red Lodge, 16.87. 5,

Lindeen, Delayne, Huntley Proj, 17.01. 6, Newman, Holly, Broadwater, 17.14. 7,

Smotherman, Tristan, Forsyth, 17.28. 8, O'Connor, Madison, Baker, 17.29.

Boys 110 Meter Hurdles Class B

1, Root, Dylan, Jefferson, 15.07. 2, Racht, Ryan, Broadwater, 15.88. 3,

Stosich, Caleb, Sweet Grass, 15.97. 4, Donally, Luke, Huntley Proj, 17.01. 5,

Lytton, Stran, Red Lodge, 17.19. 6, Mattson, Deegan, Broadwater, 17.40. 7,

Smith, Boe, Broadwater, 18.10. 8, O'Connor, Cooper, Baker, 18.31.

Girls 200 Meter Dash Class B

1, Coombe, Cori, Joliet, 27.03. 2, Ekness, Grace, Shepherd, 27.24. 3,

Vandenacre, Havyn, Broadwater, 27.44. 4, Afrank, Saraya, Baker, 27.54. 5,

Layng, MacKenzie, Jefferson, 27.65. 6, Ronayne, Clare, Jefferson, 27.70. 7,

Egan, Malea, Colstrip, 27.73. 8, Wandle, Brynn, Huntley Proj, 27.81.

Boys 200 Meter Dash Class B

1, Sweat, Dawson, Broadwater, 23.31. 2, Lemmel, Jace, Roundup, 23.51. 3, Cook,

Chase, Red Lodge, 23.61. 4, Oxarart, Luke, Jefferson, 24.02. 5, Olson, Jordan,

Roundup, 24.18. 6, Thiel, Casey, Columbus, 24.25. 7, Pipal, Cole, Manhattan,

24.36. 8, Mattson, Deegan, Broadwater, 24.36.

Girls 400 Meter Dash Class B

1, Gerdes, Avery, Huntley Proj, 58.94. 2, Aller, Aley, Sweet Grass, 1:01.09.

3, Egan, Malea, Colstrip, 1:01.40. 4, Ketcham, Kameryn, Sweet Grass, 1:01.51.

5, Akins, Maddison, Huntley Proj, 1:02.87. 6, Afrank, Saraya, Baker, 1:02.97.

7, Hoagland, Maxine, Whitehall, 1:03.07. 8, Taylor, Morgan, Shepherd, 1:03.12.

Boys 400 Meter Dash Class B

1, Kappel, Kougar, Red Lodge, 52.33. 2, Williams, Bryce, Joliet, 52.42. 3,

Pipal, Cole, Manhattan, 52.84. 4, Butler, Cashe, Joliet, 53.60. 5, Stewart,

Jacob, Red Lodge, 53.99. 6, Bailey, Hunter, Baker, 54.04. 7, Mcllwraith,

Micheal, Three Forks, 54.17. 8, Hash, Connor, Shepherd, 54.25.

Girls 800 Meter Run Class B

1, Gerdes, Avery, Huntley Proj, 2:22.68. 2, Wood, Natalie, Sweet Grass,

2:24.42. 3, Jones, Bella, Three Forks, 2:26.30. 4, Fenno, Miah, Manhattan,

2:26.56. 5, Sheils, Makenzie, Columbus, 2:27.48. 6, Axtman, Zoe, Manhattan,

2:28.27. 7, Plymale, Kelsey, Columbus, 2:31.20. 8, Thex, Jordan, Colstrip,

2:35.87.

Boys 800 Meter Run Class B

1, Bailey, Hunter, Baker, 2:03.96. 2, Stewart, Jacob, Red Lodge, 2:04.49. 3,

Williams, Bryce, Joliet, 2:05.33. 4, Kappel, Kougar, Red Lodge, 2:07.22. 5,

Pitassy, James, Broadwater, 2:07.42. 6, Brower, Payne, Columbus, 2:07.46. 7,

Schellig, Auston, Joliet, 2:07.50. 8, Cline, Jack, Joliet, 2:07.68.

Girls 1600 Meter Run Class B

1, Plymale, Kelsey, Columbus, 5:24.96. 2, Meier, Memphys, Broadwater, 5:44.08.

3, Sebring, Della, Manhattan, 5:44.59. 4, Miller, Ella, Manhattan, 5:44.59. 5,

McCaffree, Breelynn, Forsyth, 5:45.25. 6, Stevens, Hannah, Jefferson, 5:50.75.

7, Priest, Aidan, Huntley Proj, 5:54.00. 8, Ketcham, Laney, Sweet Grass,

5:56.19.

Boys 1600 Meter Run Class B

1, Mest, Luke, Jefferson, 4:35.05. 2, Johnston, Beau, Three Forks, 4:36.13. 3,

Vesbach, Elias, Columbus, 4:38.51. 4, Plymale, James, Columbus, 4:41.57. 5,

Fanning, Bryon, Three Forks, 4:41.97. 6, Schellig, Auston, Joliet, 4:44.39. 7,

Brower, Payne, Columbus, 4:48.57. 8, Cline, Jack, Joliet, 4:49.99.

Girls 3200 Meter Run Class B

1, Wood, Natalie, Sweet Grass, 12:00.09. 2, Smith, Adeline, Columbus,

12:30.85. 3, Miller, Ella, Manhattan, 12:49.65. 4, McCaffree, Breelynn,

Forsyth, 12:57.82. 5, Sebring, Della, Manhattan, 13:03.68. 6, Santi, Justene,

Broadwater, 13:03.90. 7, Bowen, Ruthanne, Manhattan, 13:10.71. 8, Wickens,

Abby, Broadwater, 13:12.09.

Boys 3200 Meter Run Class B

1, Mest, Luke, Jefferson, 10:08.07. 2, Johnston, Beau, Three Forks, 10:29.09.

3, Fanning, Bryon, Three Forks, 10:29.36. 4, Vesbach, Elias, Columbus,

10:29.89. 5, Plymale, James, Columbus, 10:40.35. 6, Halverson, Luke,

Manhattan, 10:42.95. 7, Flynn, Nolan, Broadwater, 10:43.40. 8, Olsen, Grady,

Columbus, 10:44.61.

Girls 300 Meter Hurdles Class B

1, Reimer, Brayli, Red Lodge, 45.80. 2, Vandenacre, Havyn, Broadwater, 46.01.

3, Quenzer, Shaylee, Red Lodge, 47.72. 4, Reimer, Katie, Red Lodge, 49.07. 5,

Gonsioroski, Hope, Baker, 49.53. 6, Newman, Holly, Broadwater, 49.84. 7,

Merecki, Caidance, Huntley Proj, 49.86. 8, Middleton, Rebecca, Huntley Proj,

49.95.

Boys 300 Meter Hurdles Class B

1, Root, Dylan, Jefferson, 40.52. 2, Sweat, Dawson, Broadwater, 41.30. 3,

Newman, Kade, Broadwater, 42.46. 4, Racht, Ryan, Broadwater, 42.62. 5,

Stosich, Caleb, Sweet Grass, 42.86. 6, Lytton, Stran, Red Lodge, 44.01. 7,

O'Connor, Cooper, Baker, 45.30. 8, Fleming, Colter, Sweet Grass, 45.31.

Girls 4x100 Meter Relay Class B

1, Huntley Project (Wandle, Brynn 11, Ban, Kirra 11, Lindeen, Kabreena 11,

Middleton, Rebecca 12), 51.29. 2, Jefferson (Averill, Maddy 10, McCauley, Emma

12, Layng, MacKenzie 11, Ronayne, Clare 11), 51.40. 3, Broadwater (Wolfgram,

Reese 11, Pesicka, Amanda 10, Slyker, Aspen 9, Newman, Holly 9), 52.05. 4,

Shepherd (Hofmann, Bailey 12, Carroll, Ashley 12, Buyse, Riley 12, Ekness,

Grace 12), 52.13. 5, Whitehall (Moriarty, Hope 10, Hoagland, Maxine 12,

Stratton, Lexi 9, Hoagland, Julia 9), 52.57. 6, Forsyth (Montgomery, Madeline

12, Pederson, Remington 9, Price, Meryssa 10, Smotherman, Tristan 11), 52.62.

7, Sweet Grass County (Wertheimer, Paige 10, Donald, Ann Marie 9, Aller, Aley

11, Wood, Natalie 12), 52.66. 8, Baker (Afrank, Saraya 11, Gonsioroski, Hope

10, O'Connor, Madison 9, Hester, Nathiania 9), 52.71.

Boys 4x100 Meter Relay Class B

1, Broadwater (Sweat, Dawson 12, Mattson, Deegan 10, Racht, Ryan 12, Newman,

Kade 11), 44.28. 2, Red Lodge (Robinson, Jaiden 11, Garmann, Calvin 10,

Kappel, Kougar 9, Cook, Chase 10), 44.37. 3, Jefferson (Strizich, Luke 11,

Root, Dylan 12, Oxarart, Jace 12, Oxarart, Luke 10), 44.40. 4, Roundup

(Gairrett, Dustin 11, Olson, Jordan 12, Sanner, Morgan 12, Lemmel, Jace 12),

45.30. 5, Huntley Project (Schmidt, Grady 10, Donally, Luke 12, Graell, Jan

11, Byxbe, Hunter 12), 45.65. 6, Columbus (Meier, Wyatt 11, McDonald, Tegan

11, Smith, Gunnar 10, Thiel, Casey 10), 45.74. 7, Shepherd (Wilson, Connor 10,

Hash, Connor 12, Wilson, Caleb 11, Moran, Jose 12), 45.83. 8, Sweet Grass

County (Mosness, Trevor 12, Fleming, Colter 12, Titeca, Mason 9, Stosich,

Caleb 10), 46.27.

Girls 4x400 Meter Relay Class B

1, Red Lodge (Quenzer, Shaylee 11, Mastel, Ellis 11, Reimer, Katie 10, Reimer,

Brayli 12), 4:13.97. 2, Manhattan (Eckert, Avery 9, Axtman, Zoe 11, Jones,

Hadley 10, Fenno, Miah 12), 4:18.85. 3, Jefferson (Ronayne, Clare 11, Stevens,

Hannah 9, Faler, Arena 11, Layng, MacKenzie 11), 4:19.56. 4, Huntley Project

(Merecki, Caidance 9, Akins, Maddison 10, Norman, Gracie 9, Middleton, Rebecca

12), 4:20.63. 5, Three Forks (Potts, Zandra 11, Jones, Bella 10, Judd, Devynn

10, Williams, Hailey 8), 4:22.25. 6, Shepherd (Taylor, Morgan 9, Murdock,

Ashlyn 12, Bennett, Emily 9, Ekness, Grace 12), 4:24.98. 7, Broadwater (Horne,

Luci 11, Meier, Memphys 10, Pesicka, Amanda 10, Slyker, Aspen 9), 4:26.93. 8,

Forsyth (Montgomery, Madeline 12, Coates-Harrington, Raquel 12, Pederson,

Remington 9, Price, Meryssa 10), 4:27.24.

Boys 4x400 Meter Relay Class B

1, Red Lodge (Cook, Chase 10, Stewart, Jacob 12, Kappel, Kougar 9, Robinson,

Jaiden 11), 3:35.32. 2, Joliet (Williams, Brandon 9, Schellig, Auston 9,

Butler, Cashe 12, Williams, Bryce 12), 3:36.48. 3, Jefferson (Oxarart, Jace

12, Johnson, Jack 11, Root, Dylan 12, Oxarart, Luke 10), 3:37.20. 4,

Broadwater (Horne, Sawyer 10, Smith, Boe 11, Easter, Marek 9, Mattson, Deegan

10), 3:42.39. 5, Manhattan (Sargent, Keaton 11, Kruse, Case 12, Stanley,

Calvin 10, Pipal, Cole 11), 3:43.70. 6, Baker (Bailey, Hunter 11, Barth, Caden

9, Williams, Riley 11, Janz, Jerek 10), 3:44.05. 7, Shepherd (Moran, Jose 12,

Wilson, Connor 10, Stene, Jon 11, Hash, Connor 12), 3:44.23. 8, Columbus

(Thiel, Casey 10, Plymale, James 11, Brower, Payne 10, Vesbach, Elias 11),

3:44.95.

Girls High Jump Class B

1, Gerdes, Avery, Huntley Proj, J5-00. 2, Copper, Megan, Columbus, J5-00. 2,

O'Connor, Madison, Baker, J5-00. 4, Adams, Molly, Columbus, J4-10. 5, Akins,

Maddison, Huntley Proj, J4-10. 6, Ruprecht, Gianna, Columbus, J4-08. 6,

Newman, Holly, Broadwater, J4-08. 8, Stewart, Sophie, Manhattan, J4-08.

Boys High Jump Class B

1, Garmann, Calvin, Red Lodge, 6-00. 2, Swanson, Mason, Red Lodge, J5-10. 2,

Stevens, Hunter, Jefferson, J5-10. 4, Mosness, Trevor, Sweet Grass, J5-10. 4,

Johnson, Gabe, Manhattan, J5-10. 6, Adams, Mason, Columbus, J5-10. 6,

Robinson, Jaiden, Red Lodge, J5-10. 8, Janz, Jerek, Baker, J5-08.

Girls Pole Vault Class B

1, Wandle, Brynn, Huntley Proj, 10-00. 2, Lindeen, Delayne, Huntley Proj,

9-06. 3, Christman, Hannah, Huntley Proj, 9-00. 4, Donally, Gretchen, Huntley

Proj, J8-06. 4, Shuck, Addie, Red Lodge, J8-06. 6, Eckert, Avery, Manhattan,

J8-06. 7, Noble, Maya, Three Forks, J8-00. 8, Johnson, Ryan, Red Lodge, J8-00.

8, Stewart, Sophie, Manhattan, J8-00.

Boys Pole Vault Class B

1, Donally, Luke, Huntley Proj, 14-06. 2, Meier, Wyatt, Columbus, 13-00. 3,

Evenson, Nolan, Red Lodge, 12-00. 4, Randall, Jepson, Manhattan, 11-06. 5,

Lytton, Stran, Red Lodge, 11-00. 6, Armstrong, John, Jefferson, J10-00. 7,

Main, Jason, Roundup, J10-00. 8, Reynolds, Mason, Manhattan, J9-06.

Girls Long Jump Class B

1, Egan, Malea, Colstrip, 17-00.75. 2, Afrank, Saraya, Baker, 16-08. 3, Akins,

Maddison, Huntley Proj, 16-07.25. 4, Noyes, Kaitlyn, Broadwater, J16-02.50. 5,

McCauley, Emma, Jefferson, J16-02.50. 6, Ekness, Grace, Shepherd, 16-01. 7,

Lethert, Paityn, Columbus, J15-10. 8, Gonsioroski, Hope, Baker, J15-10.

Boys Long Jump Class B

1, Sweat, Dawson, Broadwater, 20-08.50. 2, Mosness, Trevor, Sweet Grass,

20-03.50. 3, Juhnke, Kaden, Joliet, 20-01.50. 4, Janz, Jerek, Baker, 19-08.50.

5, Johnson, Gabe, Manhattan, 19-07.50. 6, Mcllwraith, Micheal, Three Forks,

19-07. 7, McDonald, Tegan, Columbus, 19-05.75. 8, Williams, Brandon, Joliet,

J19-05.50.

Girls Triple Jump Class B

1, Coombe, Cori, Joliet, 36-10.50. 2, Gerdes, Avery, Huntley Proj, 35-08.75.

3, Sheils, Makenzie, Columbus, 34-00. 4, Egan, Malea, Colstrip, 33-11.50. 5,

Noyes, Kaitlyn, Broadwater, 33-11.25. 6, Wolfgram, Reese, Broadwater, 33-11.

7, Ketcham, Kameryn, Sweet Grass, 33-06. 8, Smotherman, Tristan, Forsyth,

32-09.

Boys Triple Jump Class B

1, Williams, Brandon, Joliet, 40-11. 2, Foote, AJ, Lodge Grass, 40-08. 3,

Mosness, Trevor, Sweet Grass, 40-01. 4, Kruse, Case, Manhattan, 40-00.25. 5,

Kramer-Stahl, Connor, Forsyth, 39-10.50. 6, Stevens, Hunter, Jefferson, 39-09.

7, Juhnke, Kaden, Joliet, 39-05.50. 8, Strizich, Luke, Jefferson, 38-07.25.

Girls Discus Throw Class B

1, Pavlik, Kaitlyn, Manhattan, 107-11. 2, Murphy, Harlie, Huntley Proj,

104-09. 3, Rowan, Kylie, Three Forks, 103-08. 4, Hanson, Taylor, St Labre Cat,

102-11. 5, Deming, Audree, Colstrip, 100-08. 6, Rogers, Talen, Colstrip,

96-04. 7, Carr, Morgan, Three Forks, 96-02. 8, Davis, Brielle, Three Forks,

95-00.

Boys Discus Throw Class B

1, Lannen, Rory, Sweet Grass, 131-05. 2, Noble, Dalton, Jefferson, 128-10. 3,

Lettas, Jordan, Huntley Proj, 127-11. 4, McMaster, Tavan, Jefferson, 123-10.

5, Lesh, Guy, Baker, 120-09. 6, Carpenter, Tucker, Joliet, 119-10. 7, Cowell,

Ty, Sweet Grass, 119-07. 8, Hahn, Silas, Red Lodge, 111-09.

Girls Javelin Throw Class B

1, Carroll, Ashley, Shepherd, J129-09. 2, Vandenacre, Havyn, Broadwater,

J126-11. 3, Layng, MacKenzie, Jefferson, J116-00. 4, Bradley, Maliyah, Joliet,

J102-10. 5, Egan, Ashtyn, Colstrip, J101-07. 6, Wertheimer, Paige, Sweet

Grass, J100-05. 7, Davis, Brielle, Three Forks, J100-05. 8, Slyker, Aspen,

Broadwater, J96-06.

Boys Javelin Throw Class B

1, Lile, lane, Huntley Proj, 170-09. 2, Oxarart, Jace, Jefferson, 160-05. 3,

Randall, Luke, Manhattan, 153-08. 4, Smith, Gunnar, Columbus, 152-03. 5,

Cooper, Kody, Huntley Proj, 151-08. 6, Randall, Jepson, Manhattan, 148-03. 7,

Yu, Ricky, Colstrip, 137-10. 8, Denny, Kyle, Whitehall, 137-06.

Girls Shot Put Class B

1, Rogers, Talen, Colstrip, 39-01.75. 2, Rowan, Kylie, Three Forks, 35-03.50.

3, Murphy, Harlie, Huntley Proj, 33-07.25. 4, Hanson, Taylor, St Labre Cat,

32-00.75. 5, Hulsey, Lydia, Columbus, 31-00. 6, Pavlik, Kaitlyn, Manhattan,

30-09.50. 7, Burdick, Emily, Baker, 30-03.75. 8, Carr, Morgan, Three Forks,

29-01.50.

Boys Shot Put Class B

1, Noble, Dalton, Jefferson, 50-03.25. 2, Kruse, Case, Manhattan, 46-10. 3,

Lannen, Rory, Sweet Grass, 44-07.25. 4, McMaster, Tavan, Jefferson, 43-04.75.

5, Stevens, Dylan, Jefferson, 43-04.50. 6, Lile, lane, Huntley Proj, 42-10.75.

7, Cowell, Ty, Sweet Grass, J41-05.50. 8, Lesh, Guy, Baker, J41-05.50.