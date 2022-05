BILLINGS- The Laurel boys and girls track and field teams each won Eastern A divisional titles on Saturday at the divisional meet in Lockwood.

The Laurel girls dominated with 171.33 points, finishing ahead of Fergus (86 points) and Hardin (71 points).

The Laurel boys also were dominant over the field, taking the top spot with 150 total points. Dawson County was second with 68 and Park was third with 60.

Full results from events can be found below:

Girls 100 Meter Dash Finals

1, Reiter, Kaydance, Havre, 12.80. 2, Dantic, Kaitlyn, Laurel, 12.94. 3, Armstrong, Rylee, Fergus, 13.00. 4, Fox, Mariah, Laurel, 13.02. 5, Sloan, Annaleis, Custer Count, 13.06. 6, Toups, Jazmine, Dawson Count, 13.18. 7, Crouse, Elsie, Fergus, 13.57. 8, Lockie, Brynn, Billings Cen, 13.64.

Girls 200 Meter Dash

1, Reiter, Kaydance, Havre, 26.71. 2, Aby, Alyse, Laurel, 26.87. 3, Toups, Jazmine, Dawson Count, 27.19. 4, Dantic, Kaitlyn, Laurel, 27.20. 5, Waddell, Lily, Laurel, 27.36. 6, Fox, Mariah, Laurel, 27.91. 7, Sloan, Annaleis, Custer Count, 28.00. 8, Lisle, Koryanne, Fergus, 28.46.

Girls 400 Meter Dash

1, Cook, Carly, Laurel, 1:01.04. 2, Aby, Alyse, Laurel, 1:01.23. 3, Jordan, Dani, Lockwood, 1:03.79. 4, Erving, Madison, Laurel, 1:04.11. 5, Sloan, Annaleis, Custer Count, 1:04.17. 6, Moccasin, Ellyse, Hardin, 1:05.46. 7, Windy Boy, Sannah, Laurel, 1:05.82. 8, Lisle, Koryanne, Fergus, 1:06.12.

Girls 800 Meter Run

1, Cook, Carly, Laurel, 2:20.97. 2, Aragon, Mariah, Hardin, 2:24.14. 3, Jordan, Dani, Lockwood, 2:25.90. 4, Tooke, Greta, Custer Count, 2:26.70. 5, Moccasin, Ellyse, Hardin, 2:26.89. 6, Gingery, Hailey, Havre, 2:28.00. 7, Kleinke, Ryleigh, Sidney, 2:29.37. 8, Taylor, Lauren, Laurel, 2:31.53. Girls

1600 Meter Run

1, Aragon, Mariah, Hardin, 5:23.53. 2, Cook, Carly, Laurel, 5:31.19. 3, Tooke, Greta, Custer Count, 5:31.20. 4, Moccasin, Ellyse, Hardin, 5:32.00. 5, Nedens, Sophia, Hardin, 5:33.60. 6, Gingery, Hailey, Havre, 5:40.44. 7, Kleinke, Ryleigh, Sidney, 5:47.18. 8, Thompson, Leah, Hardin, 5:48.02. Girls

3200 Meter Run

1, Aragon, Mariah, Hardin, 11:54.23. 2, Moccasin, Ellyse, Hardin, 12:10.44. 3, Nedens, Sophia, Hardin, 12:13.20. 4, Thompson, Leah, Hardin, 12:26.58. 5, Taylor, Lauren, Laurel, 12:30.71. 6, Tooke, Greta, Custer Count, 12:32.32. 7, Brown, Ellie, Custer Count, 12:42.65. 8, Smith, Ruby, Laurel, 13:04.09.

Girls 100 Meter Hurdles

1, Armstrong, Rylee, Fergus, 16.02. 2, Jarvis, Kyanna, Havre, 16.66. 3, Bokemeyer, Ida, Fergus, 17.03. 4, Nowicki, Bailey, Custer Count, 17.37. 5, Carr, Julianna, Custer Count, 17.44. 6, Filius, Sadie, Havre, 17.52. 7, Schiuchetti, Samantha, Fergus, J17.52. 8, Gillen, Emma, Havre, 17.59. Girls

300 Meter Hurdles

1, Armstrong, Rylee, Fergus, 47.27. 2, Cook, Carly, Laurel, 49.42. 3, Schiuchetti, Samantha, Fergus, 50.05. 4, Filius, Sadie, Havre, 50.80. 5, Bokemeyer, Ida, Fergus, 51.01. 6, Torske, MaKenna, Hardin, 51.53. 7, Glasscock, Alli, Custer Count, 51.95. 8, Strupp, Ashley, Park, 52.26.

Girls 4x100 Meter Relay

1, Laurel 'A' (Fox, Mariah , Aby, Alyse , Waddell, Lily , Dantic, Kaitlyn ), 50.79. 2, Billings Central Catholic 'A' (Derbyshire, Abby , Wahl, Kendall , Lockie, Brynn , Woods, Alaina ), 52.30. 3, Havre 'A' (Reiter, Kaydance , May, Macee , Filius, Sadie , Jarvis, Kyanna ), 52.67. 4, Dawson County 'A' (Frank, Megan , Schock, Maggie , Harrison, Jane , Toups, Jazmine ), 53.38. 5, Fergus 'A' (Lisle, Koryanne , Schiuchetti, Samantha , Bokemeyer, Ida , Phansombun, Winnie ), 53.41. 6, Custer County 'A' (Nowicki, Bailey , Glasscock, Alli , Waterman, Camdyn , Peila, Samantha ), 53.93. 7, Sidney 'A' (Allen, Anna , Entz, Leah , Doty, Emma , Schoepp, Olivia ), 53.96. 8, Lockwood 'A' (Logan, Kiara , Eleazer, Keeley , Kuntz, Gracie , Jordan, Dani ), 54.55.

Girls 4x400 Meter Relay

1, Laurel 'A' (Erving, Madison , Dantic, Kaitlyn , Aby, Alyse , Cook, Carly ), 4:09.05. 2, Havre 'A' (Filius, Sadie , Gingery, Hailey , Jarvis, Kyanna , Reiter, Kaydance ), 4:18.76. 3, Hardin 'A' (Torske, MaKenna , Bends, Kadie , Takes Enemy, Laila , Moccasin, Ellyse ), 4:21.40. 4, Park 'A' (Nelson, Megan , Strupp, Ashley , Edwards, Stella , Glenn, Veronica ), 4:24.76. 5, Custer County 'A' (Waterman, Camdyn , Tooke, Greta , Brown, Ellie , Glasscock, Alli ), 4:27.44. 6, Lockwood 'A' (Jordan, Dani , Kuntz, Gracie , Logan, Kiara , Hassler, Kinsey ), 4:27.54. 7, Fergus 'A' (Lisle, Koryanne , Phansombun, Winnie , Schiuchetti, Samantha , Martin, Madison ), 4:27.91. 8, Sidney 'A' (Schoepp, Olivia , Hughes, Myah , Doty, Emma , Horsburgh, Jori ), 4:27.92.

Girls High Jump

1, Peila, Samantha, Custer Count, J5-02. 2, Bends, Kadie, Hardin, J5-00. 3, Jarvis, Kyanna, Havre, J5-00. 4, Casterline, Delanee, Lockwood, J4-08. 5, Fike, Daeja, Laurel, J4-08. 6, Torske, MaKenna, Hardin, J4-08. 7, Woods, Alaina, Billings Cen, J4-06. 8, Waterman, Camdyn, Custer Count, J4-06.

Girls Pole Vault

1, Gorder, Brielle, Sidney, 9-00. 2, Frank, Megan, Dawson Count, J9-00. 3, Schock, Maggie, Dawson Count, J9-00. 4, Hall, Allison, Lockwood, 8-00. 4, O'Brien, Vay, Park, 8-00. 4, LeBrun, Katie, Laurel, 8-00. 7, Leeds, Taylor, Havre, J8-00. 8, Caswell, Alexa, Laurel, 7-06. 8, Schoepp, Olivia, Sidney, 7-06. 8, Girotto, Lilli, Billings Cen, 7-06.

Girls Long Jump

1, Armstrong, Rylee, Fergus, 17-01. 2, Bokemeyer, Ida, Fergus, 16-00.25. 3, Wahl, Kendall, Billings Cen, 15-10.25. 4, Sloan, Annaleis, Custer Count, 15-08.25. 5, Waddell, Lily, Laurel, 15-06.50. 6, Fike, Daeja, Laurel, 15-05.75. 7, Caswell, Alexa, Laurel, 15-04. 8, Carr, Julianna, Custer Count, 15-03.75.

Girls Triple Jump

1, Armstrong, Rylee, Fergus, 35-00.25. 2, Wahl, Kendall, Billings Cen, 34-01. 3, May, Macee, Havre, 34-00.50. 4, Peila, Samantha, Custer Count, 33-02.50. 5, Bokemeyer, Ida, Fergus, 32-07.50. 6, Sloan, Annaleis, Custer Count, 32-07.25. 7, Caswell, Alexa, Laurel, 32-07. 8, Murphy, Sari, Dawson Count, 31-04.25.

Girls Shot Put

1, Hillis, Maggie, Laurel, 37-05.25. 2, Ross, Aniya, Fergus, 34-03.50. 3, Graves, Kaiya, Laurel, 32-11. 4, Wall, Christianna, Sidney, 32-05. 5, Graves, Bailey, Laurel, 31-09.25. 6, Brand, Chelsie, Fergus, 31-06.50. 7, Woods, Alaina, Billings Cen, 31-04. 8, Nagle, Codi, Dawson Count, 31-02.50.

Girls Discus Throw

1, Graves, Kaiya, Laurel, 114-10. 2, Graves, Bailey, Laurel, 112-06. 3, Linday, Brianna, Laurel, 97-11. 4, Wall, Christianna, Sidney, 97-10. 5, D'Hooge, Lidia, Fergus, 96-11. 6, Ross, Aniya, Fergus, 95-07. 7, Three Irons, MakaLutaWin, Hardin, 94-06. 8, Nentwig, Emily, Dawson Count, 87-11.

Girls Javelin Throw

1, Fike, Daeja, Laurel, 143-10. 2, Graves, Bailey, Laurel, 120-05. 3, Linday, Brianna, Laurel, 116-02. 4, Nelson, Megan, Park, 109-10. 5, Ross, Aniya, Fergus, 100-04. 6, Cole, Anna, Laurel, 99-03. 7, Prill, Anna, Billings Cen, 96-11. 8, Laird, Clara, Havre, 94-08.

Boys 100 Meter Dash

1, Webinger, Jakob, Laurel, 10.90. 2, McAllister, Cameron, Laurel, 11.15. 3, Dantic, Beau, Laurel, 11.19. 4, Schwend, Tanner, Laurel, 11.20. 5, Whicker, Jackson, Custer Count, 11.30. 6, Boyd, Kade, Billings Cen, 11.42. 7, Larson, Aren, Sidney, 11.44. 8, Kimberling, Brayden, Havre, 11.49.

Boys 200 Meter Dash

1, Webinger, Jakob, Laurel, 22.24. 2, Dantic, Beau, Laurel, 22.56. 3, Schwend, Tanner, Laurel, 22.68. 4, McAllister, Cameron, Laurel, 22.77. 5, Oven, Clay, Billings Cen, 23.17. 6, Boyd, Kade, Billings Cen, 23.31. 7, Cline, Riley, Custer Count, 23.34. 8, Gregerson, Konnor, Laurel, 23.40.

Boys 400 Meter Dash

1, Oven, Clay, Billings Cen, 51.27. 2, Gregerson, Konnor, Laurel, 52.40. 3, Boyd, Kade, Billings Cen, 52.83. 4, Massarutto, Davide, Laurel, 52.94. 5, Cline, Riley, Custer Count, 53.15. 6, Smith, Kohbe, Dawson Count, 53.16. 7, Golick, Matt, Fergus, 53.94. 8, Riley, Trayden, Havre, 54.20.

Boys 800 Meter Run

1, Joe, Tayjon, Hardin, 2:01.13. 2, Gregerson, Konnor, Laurel, 2:01.44. 3, Durgan, Andrew, Park, 2:02.47. 4, Stops at Pretty Plac, Elias, Hardin, 2:02.69. 5, Gunther, Gage, Custer Count, 2:02.89. 6, Tomac, Caleb, Havre, 2:03.54. 7, Takes Enemy, Alduran, Hardin, 2:04.22. 8, Jagodzinski, Samuel, Billings Cen, 2:04.32.

Boys 1600 Meter Run

1, Tomac, Caleb, Havre, 4:33.06. 2, Gunther, Gage, Custer Count, 4:33.67. 3, Joe, Tayjon, Hardin, 4:38.33. 4, Stump, Andrew, Hardin, 4:40.36. 5, Silha, Jaden, Dawson Count, 4:42.83. 6, Jagodzinski, Samuel, Billings Cen, 4:43.17. 7, Takes Enemy, Alduran, Hardin, 4:44.01. 8, Serafin, Charlie, Park, 4:45.23.

Boys 3200 Meter Run

1, Tomac, Caleb, Havre, 10:05.28. 2, Serafin, Charlie, Park, 10:13.84. 3, Joe, Tayjon, Hardin, 10:17.24. 4, Stump, Andrew, Hardin, 10:31.09. 5, Gage, Pason, Laurel, 10:36.77. 6, Hutton, Tyler, Laurel, 10:40.56. 7, Trostle, Caleb, Laurel, 10:42.04. 8, Haugen, Dalton, Fergus, 10:43.37.

Boys 110 Meter Hurdles

1, Tschacher, Wesley, Laurel, 15.84. 2, Welch, Zachary, Custer Count, 16.57. 3, Brown, Max, Laurel, 16.85. 4, Burrows, Chase, Laurel, 17.01. 5, Boyce, Jett, Fergus, 17.16. 6, Gage, Carter, Laurel, 17.25. 7, Mark, Caleb, Hardin, 17.35. 8, Scanlan, Kaleb, Custer Count, 18.11.

Boys 300 Meter Hurdles

1, Norslien, Gage, Fergus, 42.42. 2, Harrington, Cody, Dawson Count, 42.60. 3, Burrows, Chase, Laurel, 42.89. 4, Tschacher, Wesley, Laurel, 43.06. 5, Welch, Zachary, Custer Count, 43.18. 6, Brown, Max, Laurel, 43.48. 7, Mark, Caleb, Hardin, 43.67. 8, Boyce, Jett, Fergus, 43.68.

Boys 4x100 Meter Relay

1, Sidney 'A' (Graves, Reece , Larson, Aren , Graves, Aden , McGinnis, Ryan ), 45.16. 2, Custer County 'A' (Cline, Riley , Welch, Zachary , Pluhar, Jay , Whicker, Jackson ), 45.37. 3, Park 'A' (Grenier, Tyler , Kokot, Payton , Rogge, Drew , Bartz, Carter ), 45.44. 4, Havre 'A' (Reiter, Brisbin , Patacsil, Shane , Harris, Carson , Kimberling, Brayden ), 45.84. 5, Fergus 'A' (Norslien, Gage , Golick, Matt , Crouse, Avery , Fleming, Kyler ), 45.88. 6, Dawson County 'A' (Basta, Riley , Harrington, Cody , Smith, Kohbe , Sokoloski, Taden ), 45.95. 7, Hardin 'A' (Mark, Caleb , Birdinground, Cade , Stops at Pretty Plac, Elias , Wells, Miles ), 46.67. 8, Billings Central Catholic 'A' (Balkenbush, Adam , Souza, Vincent , Hubley, Preston , Norman, Thomas ), 47.83.

Boys 4x400 Meter Relay

1, Laurel 'A' (Burrows, Chase , Webinger, Jakob , Gregerson, Konnor , Massarutto, Davide ), 3:31.93. 2, Havre 'A' (Nelson, Tate , Pleninger, Riley , Patacsil, Shane , Riley, Trayden ), 3:35.84. 3, Billings Central Catholic 'A' (Hofer, Cody , Oven, Clay , Jagodzinski, Samuel , Boyd, Kade ), 3:36.10. 4, Dawson County 'A' (Basta, Riley , Harrington, Cody , Crockett, Chase , Smith, Kohbe ), 3:36.85. 5, Custer County 'A' (Cline, Riley , Gunther, Gage , Whicker, Beck , Welch, Zachary ), 3:37.72. 6, Hardin 'A' (Wells, Miles , Joe, Tayjon , Stops at Pretty Plac, Elias , Stump, Andrew ), 3:38.61. 7, Fergus 'A' (Golick, Matt , Norslien, Gage , Crouse, Avery , Ray, Maxx ), 3:39.03. 8, Park 'A' (Malcolm, Reid , Serafin, Charlie , Brown, Ryan , Durgan, Andrew ), 3:41.95.

Boys High Jump

1, Kokot, Payton, Park, J6-02. 2, Larson, Aren, Sidney, J6-00. 3, Messer, Collin, Billings Cen, J6-00. 4, Casterline, Tyce, Lockwood, J5-10. 5, Schwend, Tanner, Laurel, J5-10. 6, Fleming, Kyler, Fergus, J5-08. 7, Buckley, Parker, Dawson Count, J5-08. 8, Beard, Dayrion, Laurel, J5-08.

Boys Pole Vault

1, Bartz, Carter, Park, 14-06. 2, Storlie, Cole, Dawson Count, J14-06. 3, Graves, Aden, Sidney, 14-00. 4, Pleninger, Riley, Havre, 12-06. 5, Stevens, Daniel, Sidney, J12-06. 6, Graves, Reece, Sidney, 12-00. 7, Sokoloski, Taden, Dawson Count, 11-06. 8, Duncan, Asa, Park, 11-00.

Boys Long Jump

1, Basta, Riley, Dawson Count, 21-02.25. 2, Kokot, Payton, Park, 21-01.50. 3, Oven, Clay, Billings Cen, 20-11.25. 4, Webinger, Jakob, Laurel, 20-02.25. 5, Brown, Ryan, Park, 19-09.75. 6, Entz, Jerome, Sidney, 19-08.25. 7, Beard, Dayrion, Laurel, 19-07.50. 7, Mark, Caleb, Hardin, 19-07.50.

Boys Triple Jump

1, Kokot, Payton, Park, 42-06.50. 2, Basta, Riley, Dawson Count, 42-04. 3, Beard, Dayrion, Laurel, 42-01.50. 4, Smith, Kohbe, Dawson Count, 41-06.75. 5, VanCampen, Kale, Havre, 41-06.50. 6, Entz, Jerome, Sidney, 41-01. 7, Thivierge, Orion, Havre, 41-00.25. 8, Rogge, Drew, Park, 40-08.50.

Boys Shot Put

1, Osborne, Shel, Laurel, 49-09. 2, Eaton, Max, Dawson Count, 47-04. 3, Redfield, Tristan, Hardin, 46-09.50. 4, Waters, Chase, Sidney, 45-08. 5, Kazmierczak, Xane, Laurel, 45-05.75. 6, Walks Over Ice, Buren, Hardin, 44-02. 7, Karhi, Christian, Fergus, 44-00.75. 8, Phipps, Riley, Dawson Count, 43-07.

Boys Discus Throw

1, Zimmer, Sean, Fergus, 135-01. 2, Eaton, Max, Dawson Count, 132-06. 3, Waters, Chase, Sidney, 129-01. 4, Hill, Mikey, Hardin, 127-08. 5, Osborne, Shel, Laurel, 124-11. 6, Davidson, Bridger, Laurel, 121-10. 7, Karhi, Christian, Fergus, 120-09. 8, Therriault, Austin, Lockwood, 117-02.

Boys Javelin Throw

1, Entz, Jerome, Sidney, 165-08. 2, Balkenbush, Adam, Billings Cen, 156-10. 3, Wahl, Teagan, Dawson Count, 146-11. 4, Knows His Gun, Jaren, Lockwood, 146-07. 5, Kazmierczak, Xane, Laurel, 145-09. 6, Golick, Matt, Fergus, 140-07. 7, Ray, Maxx, Fergus, 139-04. 8, Marley, Michael, Dawson Count, 137-08.