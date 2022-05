LAUREL- Check out some of the top highlights from the District 4B and 6C track and field meet on Friday in Laurel.

Huntley Project girls won the District 4B crown with 184 points. Columbus finished in second with 90 points, edging Red Lodge who finished with 89. The Columbus boys won the team title with 144 points, just enough to top Huntley Project's 138. Red Lodge boys were third with 123 points.

Reed Point/Rapelje won the District 6C title with 103 points. Harlowton/Ryegate was second with 84.50 and Park City third with 78. The Park City boys ran away with 6C team championship with 164 points. Harlowton/Ryegate was second with 116.50 and Broadview-Lavina third with 107.

Full Results:

Girls 100 Meter Dash Class C Finals

1, Planichek, Tandy, Absarokee, 13.64. 2, Heggem, Raelynn, Harlowton/Ry, 13.81. 3, Grabowska, Leigha, Park City, 14.20. 4, Egge, Katherine, Broadview-La, 14.61. 5, Pospisil, Dylann, Bridger, 14.82. 6, Ragan, Rowan, Bridger, 15.13.

Girls 200 Meter Dash Class C

1, Grabowska, Leigha, Park City, 28.60. 2, Planichek, Tandy, Absarokee, 28.63. 3, Egge, Katherine, Broadview-La, 29.70. 4, Heggem, Raelynn, Harlowton/Ry, 30.51. 5, Kuntz, Jermaine, Roberts, 31.96. 6, Tinsley, Rylie, Reed Point/R, 32.49.

Girls 400 Meter Dash Class C

1, Heggem, Raelynn, Harlowton/Ry, 1:04.72. 2, Grabowska, Leigha, Park City, 1:05.76. 3, Dedmore, Tasha, Park City, 1:08.10. 4, Tinsley, Rylie, Reed Point/R, 1:08.69. 5, Jarrett, Loli, Reed Point/R, 1:08.90. 6, Egge, Katherine, Broadview-La, 1:10.07.

Girls 800 Meter Run Class C

1, Jarrett, Loli, Reed Point/R, 2:42.84. 2, Heggem, Raelynn, Harlowton/Ry, 2:45.00. 3, Power, Cindy, Harlowton/Ry, 2:45.86. 4, Baver, Hattie, Absarokee, 2:51.70. 5, Hess, Cadee, Park City, 2:56.20. 6, Pospisil, Dylann, Bridger, 2:57.41.

Girls 1600 Meter Run Class C

1, Power, Cindy, Harlowton/Ry, 6:43.74. 2, DeVries, Elizabeth, Roberts, 6:59.01. 3, Murnion, Ashley, Harlowton/Ry, 7:06.71. 4, Ketola, Bristol, Reed Point/R, 7:11.19. 5, Hess, Cadee, Park City, 7:16.04.

Girls 3200 Meter Run Class C

1, Power, Cindy, Harlowton/Ry, 14:19.32. 2, Murnion, Ashley, Harlowton/Ry, 14:53.32. 3, Ketola, Bristol, Reed Point/R, 15:01.77. 4, Glennie, Katie, Harlowton/Ry, 15:14.20. 5, DeVries, Elizabeth, Roberts, 15:14.57. 6, Lowery, Jaycie, Fromberg, 19:12.37.

Girls 100 Meter Hurdles Class C

1, Holderman, Allana, Reed Point/R, 17.81. 2, Doll, Brighid, Roberts, 19.21. 3, Egge, Kaytlyn, Broadview-La, 19.67. 4, McClane, Airallyn, Belfry, 19.77. 5, Shoopman, Elektra, Roberts, 19.82. 6, Baker, Addie, Park City, 20.12.

Girls 300 Meter Hurdles Class C

1, Grabowska, Leigha, Park City, 52.86. 2, Holderman, Allana, Reed Point/R, 53.20. 3, Hyvonen, Lillian, Roberts, 57.10. 4, Baker, Addie, Park City, 57.76. 5, Ragan, Rowan, Bridger, 1:00.03. 6, Peters, LouAnn, Broadview-La, 1:00.24.

Girls 4x100 Meter Relay Class C

1, Park City (Dedmore, Tasha 12, Baker, Addie 11, Wirsching, Nicole 11, Grabowska, Leigha 11), 54.53. 2, Broadview-Lavina (Beckett, Callie 11, Egge, Katherine 9, Tuszynski, Adeline 10, Egge, Kaytlyn 10), 54.90. 3, Absarokee (Campbell, Kailey 12, Baver, Haylee 12, Nye, Saige 10, Planichek, Tandy 11), 55.48. 4, Bridger (Schwend, Cassidy 11, Althoff, Jessica 9, Goltz, Mya 11, Pospisil, Dylann 11), 56.83. 5, Roberts (Kuntz, Jermaine 12, Hyvonen, Lillian 9, Shoopman, Elektra 10, Doll, Brighid 12), 57.39. 6, Reed Point/Rapelje (Herzog, Violet 9, Tinsley, Rylie 9, Herzog, Lily 11, Holderman, Allana 10), 57.45.

Girls 4x400 Meter Relay Class C

1, Reed Point/Rapelje (Herzog, Violet 9, Holderman, Allana 10, Jarrett, Loli 11, Tinsley, Rylie 9), 4:54.80. 2, Broadview-Lavina (Beckett, Callie 11, Egge, Katherine 9, Monsen, Liella 11, Fiske, Hailey 11), 4:58.07. 3, Absarokee (Baver, Haylee 12, Nye, Saige 10, Kralova, Vera 12, Planichek, Tandy 11), 5:02.40. 4, Park City (Baker, Addie 11, Hess, Cadee 11, Wirsching, Nicole 11, Dedmore, Tasha 12), 5:19.68. 5, Harlowton/Ryegate (Caballero, Isa 11, Church, Olivia 10, Murnion, Ashley 9, Heggem, Raelynn 12), 5:24.60.

Girls High Jump Class C

1, Herzog, Lily, Reed Point/R, 4-04. 2, Bakke, Katelynn, Reed Point/R, J4-04. 3, Jarrett, Loli, Reed Point/R, 4-02. 4, Russell, Shayla, Absarokee, J4-02. 5, Egge, Kaytlyn, Broadview-La, J4-02. 6, Peters, LouAnn, Broadview-La, 4-00.

Girls Pole Vault Class C

1, Doll, Brighid, Roberts, 8-00. 2, Planichek, Tandy, Absarokee, 7-06. 3, Campbell, Kailey, Absarokee, 6-06. 4, Shoopman, Elektra, Roberts, J6-06. 5, Power, Cindy, Harlowton/Ry, 6-00. 6, Nye, Saige, Absarokee, J6-00. 6, Caballero, Isa, Harlowton/Ry, J6-00.

Girls Long Jump Class C

1, Dedmore, Tasha, Park City, 15-03.75. 2, Herzog, Lily, Reed Point/R, 14-10.50. 3, Kuntz, Jermaine, Roberts, 14-09. 4, McClane, Airallyn, Belfry, 14-08.75. 5, Pospisil, Dylann, Bridger, 14-04.75. 6, Bakke, Katelynn, Reed Point/R, 14-02.50.

Girls Triple Jump Class C

1, Fiske, Hailey, Broadview-La, 32-00.50. 2, Herzog, Lily, Reed Point/R, 31-10. 3, Pospisil, Dylann, Bridger, 30-10.50. 4, Goltz, Mya, Bridger, 30-00. 5, Kralova, Vera, Absarokee, 29-02.75. 6, Dedmore, Tasha, Park City, 28-10.

Girls Shot Put Class C

1, Roberts, Nikki, Bridger, 32-03.50. 2, Fiske, Hailey, Broadview-La, 31-04.50. 3, Anguiano, Destiny, Bridger, 31-03.75. 4, DeCrane, Lawren, Plenty Coups, 30-01. 5, Wirsching, Nicole, Park City, 29-06.50. 6, Kralova, Vera, Absarokee, 29-06.

Girls Discus Throw Class C

1, Egge, Kaytlyn, Broadview-La, 97-00. 2, Schwend, Cassidy, Bridger, 89-07. 3, Bertolino, Bentley, Roberts, 88-10. 4, Hertweck, Scarlet, Reed Point/R, 86-04. 5, Adams, Abby, Park City, 83-03. 6, Russell, Shayla, Absarokee, 83-02.

Girls Javelin Throw Class C

1, Bertolino, Bentley, Roberts, 113-01. 2, Goltz, Mya, Bridger, 97-00. 3, Caballero, Isa, Harlowton/Ry, 88-00. 4, Tuszynski, Adeline, Broadview-La, 87-08. 5, Milligan, Emily, Reed Point/R, 86-02. 6, Fiske, Hailey, Broadview-La, 85-09.

Girls 100 Meter Dash Class B

1, Coombe, Cori, Joliet, 13.25. 2, Ban, Kirra, Huntley Proj, 13.44. 3, Ekness, Grace, Shepherd, 13.66. 4, Wandle, Brynn, Huntley Proj, 13.72. 5, Lindeen, Kabreena, Huntley Proj, 13.91. 6, Klein, Bella, Roundup, 13.94.

Girls 200 Meter Dash Class B

1, Coombe, Cori, Joliet, 27.64. 2, Ekness, Grace, Shepherd, 28.72. 3, Klein, Bella, Roundup, 28.90. 4, Sheils, Makenzie, Columbus, 29.05. 5, Wandle, Brynn, Huntley Proj, 29.15. 6, Ban, Kirra, Huntley Proj, 29.34.

Girls 400 Meter Dash Class B

1, Klein, Bella, Roundup, 1:02.49. 2, Reimer, Brayli, Red Lodge, 1:03.61. 3, Akins, Maddison, Huntley Proj, 1:04.67. 4, Beddes, Abigail, Shepherd, 1:04.81. 5, Ruprecht, Gianna, Columbus, 1:06.12. 6, O'Reilly, Megan, Columbus, 1:09.61.

Girls 800 Meter Run Class B

1, Plymale, Kelsey, Columbus, 2:31.71. 2, Sheils, Makenzie, Columbus, 2:33.09. 3, Lile, Natalie, Huntley Proj, 2:34.70. 4, Akins, Maddison, Huntley Proj, 2:40.26. 5, Reimer, Katie, Red Lodge, 2:44.29. 6, Binando, Bailey, Red Lodge, 2:47.24.

Girls 1600 Meter Run Class B

1, Plymale, Kelsey, Columbus, 5:55.41. 2, Lile, Natalie, Huntley Proj, 6:06.30. 3, Erickson, Kinley, Joliet, 6:07.73. 4, Kuntz, Margot, Red Lodge, 6:12.78. 5, Binando, Bailey, Red Lodge, 6:16.92. 6, Toombs, Deserae, Roundup, 6:18.46.

Girls 3200 Meter Run Class B

1, Binando, Bailey, Red Lodge, 12:51.46. 2, Smith, Adeline, Columbus, 12:53.72. 3, Kring, Adyson, Shepherd, 13:17.72. 4, Donally, Gretchen, Huntley Proj, 13:33.66. 5, Binando, Brooke, Red Lodge, 13:45.72. 6, Jean, Angelina, Red Lodge, 13:49.07.

Girls 100 Meter Hurdles Class B

1, Reimer, Brayli, Red Lodge, 17.14. 2, Quenzer, Shaylee, Red Lodge, 17.67. 3, Middleton, Rebecca, Huntley Proj, 17.97. 4, Bennett, Cora, Shepherd, 18.87. 5, Reimer, Katie, Red Lodge, 18.89. 6, Lindeen, Delayne, Huntley Proj, 19.99.

Girls 300 Meter Hurdles Class B

1, Reimer, Brayli, Red Lodge, 49.40. 2, Middleton, Rebecca, Huntley Proj, 50.97. 3, Klein, Bella, Roundup, 51.64. 4, Quenzer, Shaylee, Red Lodge, 53.39. 5, Reimer, Katie, Red Lodge, 55.85. 6, Scarbro, Nancy, Columbus, 56.33.

Girls 4x100 Meter Relay Class B

1, Huntley Project (Wandle, Brynn 10, Ban, Kirra 10, Hasler, Josie 12, Middleton, Rebecca 11), 51.94. 2, Shepherd (Hofmann, Bailey 11, Buyse, Riley 11, Carroll, Ashley 11, Ekness, Grace 11), 52.53. 3, Columbus (Scarbro, Nancy 11, Ruprecht, Gianna 9, Lorash, Addy 9, Lind, Madison 10), 53.56. 4, Joliet (Warburton, Savana 10, Bradley, Maliyah 10, Bancroft, Kaitlyn 11, Coombe, Cori 9), 53.72. 5, Red Lodge (Lauritzen, Macelyn 12, Quenzer, Shaylee 10, Reimer, Brayli 11, Shuck, MacKenna 12), 53.74.

Girls 4x400 Meter Relay Class B

1, Red Lodge (Quenzer, Shaylee 10, Reimer, Katie 9, Shuck, MacKenna 12, Reimer, Brayli 11), 4:30.42. 2, Huntley Project (Hasler, Josie 12, Lile, Natalie 12, Akins, Maddison 9, Middleton, Rebecca 11), 4:36.70. 3, Shepherd (Hofmann, Bailey 11, Buyse, Riley 11, Murdock, Ashlyn 11, Beddes, Abigail 11), 4:46.75. 4, Joliet (Bradley, Maliyah 10, Erickson, Kinley 10, Bancroft, Kaitlyn 11, Coombe, Cori 9), 4:49.58. 5, Columbus (Sheils, Makenzie 11, Smith, Adeline 11, Lind, Madison 10, Plymale, Kelsey 11), 4:51.55.

Girls High Jump Class B

1, Hasler, Josie, Huntley Proj, 5-00. 2, Akins, Maddison, Huntley Proj, 4-08. 3, Ruprecht, Gianna, Columbus, J4-08. 3, Warburton, Savana, Joliet, J4-08. 5, Hale, Dakota, Shepherd, 4-04. 6, Christman, Hannah, Huntley Proj, J4-04.

Girls Pole Vault Class B

1, Christman, Hannah, Huntley Proj, 9-00. 2, Wandle, Brynn, Huntley Proj, 8-06. 3, Lindeen, Delayne, Huntley Proj, J8-06. 4, O'Reilly, Megan, Columbus, 7-06. 5, Donally, Gretchen, Huntley Proj, J7-06. 6, Binando, Bailey, Red Lodge, 7-00. 6, Kuntz, Allie, Red Lodge, 7-00.

Girls Long Jump Class B

1, Sheils, Makenzie, Columbus, 16-10.50. 2, Akins, Maddison, Huntley Proj, 15-11.75. 3, Ekness, Grace, Shepherd, 15-11. 4, Albin, Madelyn, Red Lodge, 15-02.75. 5, Beddes, Abigail, Shepherd, 15-02. 6, Middleton, Rebecca, Huntley Proj, 15-00.50.

Girls Triple Jump Class B

1, Coombe, Cori, Joliet, 34-02. 2, Lind, Madison, Columbus, 32-04.50. 3, Kuntz, Margot, Red Lodge, 28-09.50. 4, Lorash, Addy, Columbus, 28-01. 5, McKay, Dymond, Joliet, 27-00. 6, Sholley, Kierra, Huntley Proj, 26-11.

Girls Shot Put Class B

1, Donahue, Elizabeth, Roundup, 31-09.75. 2, Murphy, Harlie, Huntley Proj, 31-08.25. 3, Hood, Kali, Columbus, 30-08.75. 4, Murphy, Macee, Huntley Proj, 30-08.50. 5, Oblander, Cearra, Huntley Proj, 29-11. 6, Powell, Kyra, Columbus, 29-02.50.

Girls Discus Throw Class B

1, Murphy, Macee, Huntley Proj, 100-04. 2, Peterson, Greta, Huntley Proj, 98-08. 3, Rosman, Nova, Shepherd, 91-02. 4, Donahue, Elizabeth, Roundup, 90-02. 5, Murphy, Harlie, Huntley Proj, 89-06. 6, LaForest, Jordan, Huntley Proj, 88-01.

Girls Javelin Throw Class B

1, Carroll, Ashley, Shepherd, 123-11. 2, Hasler, Josie, Huntley Proj, 107-04. 3, Peterson, Greta, Huntley Proj, 99-09. 4, Rosman, Nova, Shepherd, 96-02. 5, LaForest, Jordan, Huntley Proj, 93-01. 6, Bradley, Maliyah, Joliet, 90-08.

Boys 100 Meter Dash Class C

1, Zimdars, Stockton, Park City, 12.48. 2, Blatter, Cole, Harlowton/Ry, 12.61. 3, Gauthier, Jake, Park City, 12.72. 4, Woldstad, Colter, Harlowton/Ry, 12.92. 5, Hanser, William, Broadview-La, 12.99. 6, Hamilton, Wyatt, Park City, 13.40.

Boys 200 Meter Dash Class C

1, Gauthier, Jake, Park City, 24.88. 2, Blatter, Cole, Harlowton/Ry, 24.89. 3, Woldstad, Colter, Harlowton/Ry, 25.40. 4, Brown, Hal, Broadview-La, 25.95. 5, Glennie, Angus, Harlowton/Ry, 26.22. 6, Murphy, Tom, Absarokee, 26.30.

Boys 400 Meter Dash Class C

1, Woldstad, Colter, Harlowton/Ry, 53.37. 2, Brown, Hal, Broadview-La, 54.03. 3, Story, Wyatt, Park City, 54.45. 4, Blankenship, Lee, Roberts, 54.64. 5, Hiner, Romulus, Harlowton/Ry, 55.25. 6, Glennie, Angus, Harlowton/Ry, 56.74.

Boys 800 Meter Run Class C

1, Blankenship, Lee, Roberts, 2:10.84. 2, Karpstein, Lee, Broadview-La, 2:15.62. 3, Downing, Zach, Park City, 2:19.81. 4, Clark, Trevor, Reed Point/R, 2:23.76. 5, Hahne, Teegan, Park City, 2:24.51. 6, Ellerbee, Austin, Park City, 2:28.72.

Boys 1600 Meter Run Class C

1, Karpstein, Lee, Broadview-La, 5:14.95. 2, Clark, Trevor, Reed Point/R, 5:25.72. 3, Bal, Ryan, Park City, 5:27.42. 4, Eggleston, Glen, Broadview-La, 5:39.99. 5, Webber, Nate, Roberts, 5:40.99. 6, Goes Ahead, Zander, Plenty Coups, 5:48.49.

Boys 3200 Meter Run Class C

1, Karpstein, Lee, Broadview-La, 11:01.11. 2, Downing, Zach, Park City, 11:10.22. 3, Lowery, Wyatt, Fromberg, 11:42.66. 4, Mysse, Bergen, Harlowton/Ry, 12:07.49. 5, Goes Ahead, Zander, Plenty Coups, 12:20.33. 6, Sizemore, Christopher, Harlowton/Ry, 12:39.37.

Boys 110 Meter Hurdles Class C

1, Zimdars, Stockton, Park City, 17.31. 2, Kindsfather, Taetin, Park City, 17.36. 3, Shane, Jason, Reed Point/R, 17.51. 4, Witt, Gage, Park City, 18.69. 5, Mysse, Bergen, Harlowton/Ry, 18.77. 6, Hall, Tyrus, Harlowton/Ry, 19.18.

Boys 300 Meter Hurdles Class C

1, Zimdars, Stockton, Park City, 45.88. 2, Shane, Jason, Reed Point/R, 46.03. 3, Gauthier, Jake, Park City, 46.37. 4, Mysse, Bergen, Harlowton/Ry, 47.90. 5, Tilzey, Aidan, Park City, 50.25. 6, Melendrez, Tobias, Plenty Coups, 52.00.

Boys 4x100 Meter Relay Class C

1, Park City (Kindsfather, Taetin 12, Story, Wyatt 10, Gauthier, Jake 12, Zimdars, Stockton 11), 45.35. 2, Harlowton/Ryegate (Hiner, Romulus 10, Blatter, Cole 12, Glennie, Angus 10, Mysse, Bergen 10), 46.65. 3, Broadview-Lavina (Tuszynski, Hank 11, Brown, Hal 12, Glennie, Conner 9, Hanser, William 12), 46.92. 4, Bridger (Buessing, Jacob 11, Goltz, Gage 9, Dravetsky, Justin 9, Althoff, Zach 11), 48.55. 5, Fromberg (Lowery, Wyatt 9, Hoffman, Waylon 9, McKevitt, Ciaran 11, Carr, Kamden 11), 53.41.

Boys 4x400 Meter Relay Class C

1, Broadview-Lavina (Brown, Hal 12, Drew, Landen 11, Erickson, Kade 11, Karpstein, Lee 12), 4:00.35. 2, Park City (Stepper, Holden 11, Bal, Ryan 11, Zimdars, Stockton 11, Story, Wyatt 10), 4:01.09. 3, Harlowton/Ryegate (Glennie, Angus 10, Davis, Kenyan 9, Martin, David 11, Mysse, Bergen 10), 4:02.66. 4, Reed Point/Rapelje (Broyles, Jacob 10, Shane, Alex 10, Clark, Trevor 11, Shane, Jason 11), 4:07.70. 5, Roberts (Allen, Joe 11, Webber, Nate 9, Howard, Thommy 9, Blankenship, Lee 12), 4:11.01. 6, Fromberg (Lowery, Wyatt 9, Shoemaker, Stefan 10, Carr, Kamden 11, McKevitt, Ciaran 11), 4:22.81.

Boys High Jump Class C

1, Sanguins, William, Broadview-La, 6-00. 2, Blatter, Cole, Harlowton/Ry, J6-00. 3, Witt, Gage, Park City, 5-06. 4, Kosel, Benjamin, Roberts, J5-06. 5, Klassan, Wesley, Bridger, J5-04. 5, Davis, Kenyan, Harlowton/Ry, 5-04.

Boys Pole Vault Class C

1, Blatter, Cole, Harlowton/Ry, 10-06. 2, Allen, Joe, Roberts, 10-00. 3, Davis, Kenyan, Harlowton/Ry, 9-06. 4, Harlow, Hunter, Harlowton/Ry, 9-00. 5, Howard, Thommy, Roberts, 7-06.

Boys Long Jump Class C

1, Woldstad, Colter, Harlowton/Ry, 20-05.75. 2, Sanguins, William, Broadview-La, 19-10.50. 3, Goltz, Gage, Bridger, 19-03.50. 4, Witt, Gage, Park City, 18-07.75. 5, Kindsfather, Taetin, Park City, 18-07.50. 6, Hamilton, Wyatt, Park City, 18-06.

Boys Triple Jump Class C

1, Woldstad, Colter, Harlowton/Ry, 40-10. 2, Kosel, Benjamin, Roberts, 40-04.25. 3, Witt, Gage, Park City, 38-09. 4, Gauthier, Jake, Park City, 37-10.25. 5, Hamilton, Wyatt, Park City, 37-09.75. 6, Stepper, Holden, Park City, 37-09.50.

Boys Shot Put Class C

1, Althoff, Zach, Bridger, 43-05.75. 2, Sanguins, William, Broadview-La, 40-05. 3, Jordet, Eyan, Park City, 40-01.75. 4, Hanser, William, Broadview-La, 39-08. 5, Coleman, Colby, Park City, 35-01. 6, Jansen, Jace, Broadview-La, 35-00.50.

Boys Discus Throw Class C

1, Yorke, Waylon, Reed Point/R, 117-09. 2, Sanguins, William, Broadview-La, 114-10. 3, Coleman, Colby, Park City, 110-05. 4, Jordet, Eyan, Park City, 108-10. 5, Melendrez, Tobias, Plenty Coups, 103-08. 6, Kosel, Lukas, Roberts, 97-07.

Boys Javelin Throw Class C

1, Palacios, Sal, Fromberg, 148-01. 2, Kosel, Lukas, Roberts, 137-09. 3, Hammel, Lane, Park City, 132-00. 4, Sanguins, William, Broadview-La, 128-02. 5, Erickson, Kade, Broadview-La, 128-00. 6, Buessing, Jacob, Bridger, 122-08.

Boys 100 Meter Dash Class B

1, Lemmel, Jace, Roundup, 11.83. 2, Cantu, Colby, Huntley Proj, 12.08. 3, Martinez, Colby, Columbus, 12.11. 4, Olson, Jordan, Roundup, 12.15. 5, Robinson, Jaiden, Red Lodge, 12.22. 6, Davis, Gable, Red Lodge, 12.26.

Boys 200 Meter Dash Class B

1, Lemmel, Jace, Roundup, 24.15. 2, Cantu, Colby, Huntley Proj, 24.66. 3, Martinez, Colby, Columbus, 24.87. 4, Olson, Jordan, Roundup, 24.88. 5, Robinson, Jaiden, Red Lodge, 24.93. 6, Evenson, Matt, Red Lodge, 25.76.

Boys 400 Meter Dash Class B

1, Lemmel, Jace, Roundup, 51.66. 2, Martinez, Colby, Columbus, 52.36. 3, Williams, Bryce, Joliet, 52.57. 4, MacGillivray, Jaydan, Shepherd, 54.18. 5, Nelson, Alex, Huntley Proj, 54.27. 6, Dimond, Ceston, Joliet, 55.73.

Boys 800 Meter Run Class B

1, Emineth, Brandon, Red Lodge, 2:05.38. 2, Nelson, Alex, Huntley Proj, 2:07.74. 3, Williams, Bryce, Joliet, 2:08.41. 4, Graves, Kevin, Huntley Proj, 2:08.67. 5, Daniels, Kaeden, Columbus, 2:12.54. 6, Stene, Jon, Shepherd, 2:14.62.

Boys 1600 Meter Run Class B

1, Emineth, Brandon, Red Lodge, 4:55.37. 2, Graves, Kevin, Huntley Proj, 4:56.96. 3, Quick, Elijah, Red Lodge, 5:01.32. 4, Vesbach, Elias, Columbus, 5:01.37. 5, Huckfeldt, Jace, Columbus, 5:04.26. 6, Plymale, James, Columbus, 5:04.75.

Boys 3200 Meter Run Class B

1, Emineth, Brandon, Red Lodge, 10:34.02. 2, Quick, Elijah, Red Lodge, 10:34.85. 3, Plymale, James, Columbus, 10:50.49. 4, Vesbach, Elias, Columbus, 10:59.02. 5, Brower, Payne, Columbus, 11:48.07. 6, Main, James, Roundup, 11:49.01.

Boys 110 Meter Hurdles Class B

1, Stene, Samuel, Shepherd, 16.70. 2, Lindeen, Dawson, Huntley Proj, 17.85. 3, Donally, Luke, Huntley Proj, 18.28. 4, Quenzer, Skyler, Red Lodge, 18.31. 5, Smith, Langdon, Shepherd, 18.73. 6, Juhnke, Kaden, Joliet, 20.92.

Boys 300 Meter Hurdles Class B

1, Reynolds, Owen, Red Lodge, 44.18. 2, Lindeen, Dawson, Huntley Proj, 44.56. 3, Graves, Kevin, Huntley Proj, 44.92. 4, Stene, Samuel, Shepherd, 46.51. 5, Lytton, Stran, Red Lodge, 46.80. 6, Quenzer, Skyler, Red Lodge, 47.66.

Boys 4x100 Meter Relay Class B

1, Red Lodge (Robinson, Jaiden 10, Davis, Gable 12, Cook, Chase 9, Reynolds, Owen 10), 45.12. 2, Huntley Project (Byxbe, Hunter 11, Donally, Luke 11, Cantu, Colby 12, Schmidt, Grady 9), 45.49. 3, Roundup (Gairrett, Dustin 10, Olson, Jordan 11, Bruner, Thomas 10, Lemmel, Jace 11), 45.84. 4, Shepherd (Stene, Samuel 12, Moran, Jose 11, Wilson, Connor 9, MacGillivray, Jaydan 12), 45.99. 5, Columbus (Thiel, Casey 9, Meier, Wyatt 10, Johannes, Trey 12, Meier, Garrett 12), 46.95. 6, Joliet (Nardinger, Caleb 12, Juhnke, Kaden 9, Catron, Townes 10, McQuillan, Paxton 11), 47.91.

Boys 4x400 Meter Relay Class B

1, Red Lodge (Cook, Chase 9, Tomlin, Landen 11, Reynolds, Owen 10, Robinson, Jaiden 10), 3:35.71. 2, Huntley Project (Graves, Kevin 12, Byxbe, Hunter 11, Cantu, Colby 12, Nelson, Alex 12), 3:42.78. 3, Shepherd (Stene, Samuel 12, Moran, Jose 11, Stene, Jon 10, MacGillivray, Jaydan 12), 3:51.39. 4, Joliet (Nardinger, Caleb 12, Cline, Jack 9, Butler, Cashe 11, Williams, Bryce 11), 3:54.40. 5, Columbus (Daniels, Kaeden 12, Vesbach, Elias 10, Thiel, Casey 9, Plymale, James 10), 3:57.53.

Boys High Jump Class B

1, Adams, Mason, Columbus, 6-00. 2, Robinson, Jaiden, Red Lodge, 5-08. 3, Hash, Connor, Shepherd, J5-08. 4, Meier, Mason, Columbus, J5-08. 5, Steffenson, Hayden, Columbus, 5-06. 6, Boos, Walker, Red Lodge, 5-02.

Boys Pole Vault Class B

1, Donally, Luke, Huntley Proj, 12-06. 2, Meier, Garrett, Columbus, 12-00. 3, Lindeen, Dawson, Huntley Proj, J12-00. 4, Meier, Wyatt, Columbus, 11-06. 5, Sholley, Garrett, Huntley Proj, 10-00. 6, Tomlin, Landen, Red Lodge, 9-06.

Boys Long Jump Class B

1, Martinez, Colby, Columbus, 21-01.75. 2, Catron, Townes, Joliet, 19-11.50. 3, Reynolds, Owen, Red Lodge, 19-05.75. 4, MacGillivray, Jaydan, Shepherd, 19-03.50. 5, Daniels, Kaeden, Columbus, 19-01.75. 6, Lindeen, Dawson, Huntley Proj, 19-01.

Boys Triple Jump Class B

1, Martinez, Colby, Columbus, 41-08.75. 2, Daniels, Kaeden, Columbus, 40-00.25. 3, Lindeen, Dawson, Huntley Proj, 39-08.25. 4, Reynolds, Owen, Red Lodge, 39-01.75. 5, Adams, Mason, Columbus, 38-00.25. 6, Kiekover, Lukas, Shepherd, 36-01.75.

Boys Shot Put Class B

1, Selman, Stran, Huntley Proj, 47-09. 2, Davis, Gable, Red Lodge, 46-06.50. 3, Ivankovich, Matt, Columbus, 45-04. 4, Steffenson, Hayden, Columbus, 41-06. 5, Lettas, Jordan, Huntley Proj, 40-06.50. 6, Lettas, Tobias, Huntley Proj, 38-05.

Boys Discus Throw Class B

1, Selman, Stran, Huntley Proj, 133-04. 2, Larson, Nolan, Red Lodge, 123-10. 3, Carpenter, Tucker, Joliet, 123-05. 4, Steffenson, Hayden, Columbus, 119-08. 5, Johannes, Trey, Columbus, 114-08. 6, Ivankovich, Matt, Columbus, 112-03.

Boys Javelin Throw Class B

1, Meier, Mason, Columbus, 147-05. 2, Johannes, Trey, Columbus, 146-07. 3, Cooper, Kody, Huntley Proj, 136-04. 4, Meier, Wyatt, Columbus, 123-11. 5, Hofer, Sheldon, Huntley Proj, 121-09. 6, Olson, Jordan, Roundup, 120-04.