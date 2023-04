Montana Tech sweeps team titles at Frontier Conference Track and Field Championships

BILLINGS- Montana Tech men and women both earned Frontier Conference team titles on Friday at Lockwood High School.

The Oredigger men bested Carroll with 199 points to 143.50 for the Fighting Saints. Providence was third, Rocky Mountain fourth and Montana Western in fifth as Montana Tech defends their team crown.

After finishing as the runner-ups a year ago, the Montana Tech women outlasted Carroll by just two points with a total of 217.33. Rocky was third, Providence fourth and Montana Western finished in fifth.

Full results from the two-day Frontier Conference Championships

Women 100 Meter Dash Finals (w: 3.0) 1, Wahl, Kellan, Rocky Mounta, 12.75. 2, Vermillion, Jadyn, Montana Tech, 12.96. 3, Schultz, Brooklyn, Carroll (Mon, 13.07. 4, Conlan, Mollee, Montana Tech, 13.29. 5, Hillman, Jenna, Rocky Mounta, 13.51. 6, Beaudin, Naiya, Montana Tech, 13.63.

Women 200 Meter Dash 1, Baxstresser, Paige, Carroll (Mon, 25.81, w:2.7. 2, Wahl, Kellan, Rocky Mounta, 26.44, w:2.7. 3, Schultz, Brooklyn, Carroll (Mon, 26.81, w:2.7. 4, Clark, Abby, Montana Tech, 26.85, w:2.7. 5, Ratz, Emily, Montana Tech, 27.13, w:2.7. 6, Miller, Sydney, Carroll (Mon, 27.85, w:1.5.

Women 400 Meter Dash 1, Baxstresser, Paige, Carroll (Mon, 57.29. 2, Ratz, Emily, Montana Tech, 59.39. 3, Little Light, Sydney, Rocky Mounta, 59.68. 4, Wilson, Hadassah, Montana Tech, 59.95. 5, Shipman, Madalen, Carroll (Mon, 1:01.98. 6, Schoenfeld, Rylie, Rocky Mounta, 1:02.49.

Women 800 Meter Run 1, Little Light, Sydney, Rocky Mounta, 2:15.93. 2, Yocum, Natalie, Carroll (Mon, 2:19.81. 3, Comba, Kamryn, Montana Tech, 2:21.47. 4, Lambrecht, London, Carroll (Mon, 2:22.92. 5, Picanco, Kate, Carroll (Mon, 2:27.08. 6, Ramirez, Araceli, Montana West, 2:27.17.

Women 1500 Meter Run 1, Little Light, Sydney, Rocky Mounta, 4:58.39. 2, Ramirez, Araceli, Montana West, 5:07.66. 3, Jany, Alyssa, Montana Tech, 5:08.84. 4, Baseley, Mason, Montana West, 5:09.35. 5, Wilkins, Kallyn, Rocky Mounta, 5:09.71. 6, Ziegenhagan, Hanna, Carroll (Mon, 5:11.26.

Women 5000 Meter Run 1, Nielson, Hailey, Montana Tech, 18:33.91. 2, Little Light, Sydney, Rocky Mounta, 18:57.54. 3, Manning, Carlin, Montana Tech, 19:09.97. 4, Brewer, Taya, Montana West, 19:16.02. 5, Baseley, Morgan, Montana West, 19:35.70. 6, Bryntesen, Chloe, Rocky Mounta, 19:39.40.

Women 10000 Meter Run 1, Nielson, Hailey, Montana Tech, 39:27.19. 2, Manning, Carlin, Montana Tech, 39:45.36. 3, Brewer, Taya, Montana West, 39:55.82. 4, McKay, Katelyn, Carroll (Mon, 41:46.79. 5, Worley, Reghan, Carroll (Mon, 42:23.36. 6, Morgen, Nicole, Carroll (Mon, 42:36.34.

Women 100 Meter Hurdles (w: 5.0) 1, Severson, Olleca, Montana Tech, 15.59. 2, Clark, Abby, Montana Tech, 15.66. 3, Beaudin, Naiya, Montana Tech, 15.67. 4, Hillborn, Kamden, Carroll (Mon, 16.41. 5, Alexander, Grace, Providence (, 16.99. 6, Graham, Brette, Carroll (Mon, 17.06.

Women 400 Meter Hurdles 1, Severson, Olleca, Montana Tech, 1:06.57. 2, Murphy, Jasmyn, Providence (, 1:09.52. 3, Graham, Brette, Carroll (Mon, 1:10.03. 4, Alexander, Grace, Providence (, 1:11.22. 5, Reese, Sorren, Carroll (Mon, 1:12.70. 6, Goffena, Mikayla, Carroll (Mon, 1:15.26.

Women 4x100 Meter Relay 1, Montana Tech 'A' (Conlan, Mollee , Vermillion, Jadyn , Ratz, Emily , Jacobson, Natylia ), 50.17. 2, Carroll (Mont.) 'A' (Hillborn, Kamden , Schultz, Brooklyn , Miller, Sydney , Baxstresser, Paige ), 50.54. 3, Rocky Mountain 'A' (Wirkkala, Brooke , Hillman, Jenna , Wahl, Kellan , Frideres, Lauryn ), 51.71. 4, Providence (Great Falls) 'A' (Wyman, Jasmin , Murphy, Jasmyn , Alexander, Grace , Crago, Emilie ), 52.81.

Women 4x400 Meter Relay 1, Carroll (Mont.) 'A' (Baxstresser, Paige , Shipman, Madalen , Schultz, Brooklyn , Lambrecht, London ), 4:00.82. 2, Montana Tech 'A' (Ratz, Emily , Comba, Kamryn , Severson, Olleca , Wilson, Hadassah ), 4:02.54. 3, Rocky Mountain 'A' (Wahl, Kellan , Wilkins, Kallyn , Stokes, Tyne , Little Light, Sydney ), 4:22.89. 4, Providence (Great Falls) 'A' (Crago, Emilie , Murphy, Jasmyn , Alexander, Grace , Wyman, Jasmin ), 4:38.45. 5, Montana Western 'A' (Baseley, Mason , Ramirez, Araceli , Eagleton, CeCe , Brewer, Taya ), 4:52.83.

Women 4x800 Meter Relay 1, Carroll (Mont.) 'A' (Lambrecht, London , Snyder, Kathryn , Lamb, Sydney J , Yocum, Natalie ), 9:56.06. 2, Rocky Mountain 'A' (Wilkins, Kallyn , Schoenfeld, Rylie , Stokes, Tyne , Little Light, Sydney ), 11:12.34. 3, Montana Tech 'A' (Heggem, RaeLynn , Perry, Lizzy , Waller, Jacklyn , Comba, Kamryn ), 11:48.45.

Women High Jump 1, Clark, Abby, Montana Tech, 1.65m. 2, Wirkkala, Brooke, Rocky Mounta, 1.60m. 3, Boles, Madde, Carroll (Mon, 1.55m. 4, Bertsch, terra, Providence (, J1.55m. 5, Reese, Sorren, Carroll (Mon, 1.50m. 5, Mcnally, Ashley, Providence (, 1.50m.

Women Pole Vault 1, Gallagher, Chloe, Carroll (Mon, 3.55m. 2, Bertsch, terra, Providence (, 3.40m. 3, Earling, Olivia, Rocky Mounta, 2.65m.

Women Long Jump 1, Clark, Abby, Montana Tech, 5.46m, w:0.1. 2, Wirkkala, Brooke, Rocky Mounta, 5.39m, w:1.1. 3, Vermillion, Jadyn, Montana Tech, J5.39m, w:0.7. 4, Beaudin, Naiya, Montana Tech, 5.25m, w:2.3. 5, Frideres, Lauryn, Rocky Mounta, 5.23m, w:+0.0. 6, Cooney, Alexis, Carroll (Mon, 5.22m, w:2.5.

Women Triple Jump 1, Beaudin, Naiya, Montana Tech, 11.18m, w:1.5. 2, Ploeger, Anika, Montana Tech, 10.66m, w:1.4. 3, Stiles, Hailee, Montana Tech, 10.46m, w:1.6. 4, Munsinger, Kylie, Carroll (Mon, 10.21m, w:1.8. 5, Loveless, Sophie, Carroll (Mon, 9.85m, w:1.8.

Women Shot Put 1, Conner, Allyson, Providence (, 12.16m. 2, martinez, tatiana, Providence (, 11.75m. 3, Peterson, Abigail, Carroll (Mon, 11.49m. 4, Evans, kathryn, Providence (, 11.41m. 5, Botkin, Kayla, Carroll (Mon, 11.20m. 6, Halverson, Allison, Rocky Mounta, 11.12m.

Women Discus Throw 1, martinez, tatiana, Providence (, 42.23m. 2, Haldorson, Calla, Providence (, 41.48m. 3, Conner, Allyson, Providence (, 39.47m. 4, Batt, Avari, Providence (, 39.40m. 5, Halverson, Allison, Rocky Mounta, 36.14m. 6, Peterson, Abigail, Carroll (Mon, 35.34m.

Women Hammer Throw 1, Conner, Allyson, Providence (, 51.17m. 2, martinez, tatiana, Providence (, 44.19m. 3, Lawson, Karly, Montana Tech, 38.38m. 4, Halverson, Allison, Rocky Mounta, 37.86m. 5, Batt, Avari, Providence (, 37.39m. 6, Evans, kathryn, Providence (, 35.59m.

Women Javelin Throw 1, Clark, Mckenzie, Providence (, 41.72m. 2, Christensen, Katelyn, Carroll (Mon, 36.89m. 3, Klein, Shelbey, Providence (, 36.24m. 4, Jordan, Jenna, Montana Tech, 36.08m. 5, Reese, Sorren, Carroll (Mon, 35.22m. 6, Shumaker, Emily, Carroll (Mon, 34.78m.

Men 100 Meter Dash 1, Maricelli, Dom, Montana Tech, 11.32, w:4.2. 2, Major, Evan, Providence (, 11.34, w:4.2. 3, Caywood, Caden, Montana Tech, 11.45, w:4.2. 4, Stoddard, Colin, Carroll (Mon, 11.69, w:1.4. 5, Ceccacci, Joseph, Carroll (Mon, 11.77, w:4.2. 6, robinson, logan, Providence (, 11.78, w:1.4.

Men 200 Meter Dash 1, Maricelli, Dom, Montana Tech, 22.74, w:2.9. 2, Caywood, Caden, Montana Tech, 22.86, w:2.9. 3, Ceccacci, Joseph, Carroll (Mon, 23.27, w:2.9. 4, Major, Evan, Providence (, 23.33, w:2.9. 5, Hill, Elias, Carroll (Mon, 23.38, w:2.9. 6, Schmill, Garrett, Carroll (Mon, 23.72, w:1.6.

Men 400 Meter Dash 1, Hill, Elias, Carroll (Mon, 50.69. 2, Glaser, Brett, Carroll (Mon, 50.79. 3, Schmill, Garrett, Carroll (Mon, 51.42. 4, Romney, Kaiden, Carroll (Mon, 51.66. 5, Christiansen, Tucker, Montana Tech, 51.66. 6, Stewart, Quinlan, Rocky Mounta, 53.71.

Men 800 Meter Run 1, Gottwals, Van, Carroll (Mon, 1:55.73. 2, Petsch, Seth, Rocky Mounta, 1:55.82. 3, Gregerson, Konnor, Montana Tech, 1:56.48. 4, Gardner, Brycen, Carroll (Mon, 1:57.42. 5, Wilson, Jackson, Rocky Mounta, 1:57.93. 6, Rehberger, Peter, Carroll (Mon, 1:59.13.

Men 1500 Meter Run 1, Wilson, Jackson, Rocky Mounta, 4:07.74. 2, Rehberger, Peter, Carroll (Mon, 4:10.47. 3, Petsch, Seth, Rocky Mounta, 4:11.53. 4, Lamb, Joe, Montana West, 4:11.54. 5, Hyatt, Will, Montana West, 4:16.61. 6, Schultz, Derek, Montana Tech, 4:16.81.

Men 5000 Meter Run 1, Kipainoi, Edwin, Montana Tech, 14:59.30. 2, Wilson, Jackson, Rocky Mounta, 15:03.59. 3, Morgan, Justin, Montana Tech, 15:31.02. 4, Rector, Zach, Carroll (Mon, 15:32.78. 5, Zerr, Benjamin, Montana Tech, 15:32.84. 6, Silverio, Harrison, Montana West, 15:45.05.

Men 10000 Meter Run 1, Kipainoi, Edwin, Montana Tech, 32:23.89. 2, Morgan, Justin, Montana Tech, 32:27.84. 3, Lutz, Luke, Montana West, 32:41.76. 4, Rector, Zach, Carroll (Mon, 33:08.40. 5, O'Hara, Connor, Carroll (Mon, 33:26.93. 6, Sriraman, Jacob, Montana Tech, 34:11.22.

Men 110 Meter Hurdles (w: 2.3) 1, Oneal, Shyi, Providence (, 15.13. 2, McClernan, Morgan, Montana Tech, 15.40. 3, Downey, Holt, Montana Tech, 15.81. 4, Glaser, Brett, Carroll (Mon, 15.89. 5, Smith, Bodie, Carroll (Mon, 16.48. 6, Byrd, Eli, Montana Tech, 16.67.

Men 400 Meter Hurdles 1, McClernan, Morgan, Montana Tech, 57.02. 2, Smith, Bodie, Carroll (Mon, 58.31. 3, Downey, Holt, Montana Tech, 59.72. 4, Girres, Shane, Providence (, 1:00.10. 5, Byrd, Eli, Montana Tech, 1:02.89. 6, Sailer, Elijah, Carroll (Mon, 1:04.63.

Men 4x100 Meter Relay 1, Montana Tech 'A' (Walter, Tyler , Maricelli, Dom , Caywood, Caden , Schlachter, Drake ), 43.65. 2, Carroll (Mont.) 'A' (Hill, Elias , Glaser, Brett , Schmill, Garrett , Ceccacci, Joseph ), 43.76. 3, Rocky Mountain 'A' (Lantis, Aiden , Tomlin, Braden , Hone, Cameron , Jetmore, Jay ), 44.75.

Men 4x400 Meter Relay 1, Carroll (Mont.) 'A' (Hill, Elias , Glaser, Brett , Schmill, Garrett , Romney, Kaiden ), 3:22.47. 2, Montana Tech 'A' (Schlachter, Drake , Maricelli, Dom , Gregerson, Konnor , Christiansen, Tucker ), 3:26.88. 3, Rocky Mountain 'A' (Lantis, Aiden , Wilson, Jackson , Morgan, Eric , Petsch, Seth ), 3:30.91. 4, Providence (Great Falls) 'A' (robinson, logan , Grafe, Nash , Girres, Shane , finley, brandon ), 3:37.21.

Men 4x800 Meter Relay 1, Carroll (Mont.) 'A' (Gardner, Brycen , Romney, Kaiden , Normandeau, James , Gottwals, Van ), 8:11.39. 2, Montana Tech 'A' (Karpstein, Lee , Kempkes, William , Vlasaty, Aidan , Gregerson, Konnor ), 8:35.47. 3, Rocky Mountain 'A' (Svec, Corbyn , Glass, Justin , Morgan, Eric , Stewart, Quinlan ), 8:55.34. 4, Providence (Great Falls) 'A' (mcdaniel, Aidan , Grafe, Nash , Molloy, Ciaran , finley, brandon ), 8:59.23.

Men High Jump 1, Cates, Payton, Montana Tech, 1.90m. 2, Seewald, Bauer, Montana Tech, J1.90m. 3, Nicholson, Logan, Providence (, 1.85m. 4, Tomlin, Braden, Rocky Mounta, 1.80m. 4, Pyron, John, Montana Tech, 1.80m. 4, Kauffman, Tate, Carroll (Mon, 1.80m.

Men Pole Vault 1, Tomlin, Braden, Rocky Mounta, 4.70m. 2, Hone, Cameron, Rocky Mounta, 4.55m. 3, Josh, Smalley, Carroll (Mon, 4.40m. 4, Stoddard, Colin, Carroll (Mon, 4.10m. 5, Tarum, Jackson, Carroll (Mon, J4.10m. 6, Mcmillan, Joe, Providence (, 3.95m.

Men Long Jump 1, Glaser, Brett, Carroll (Mon, 6.60m, w:1.8. 2, Girres, Shane, Providence (, 6.46m, w:1.4. 3, Smith, Bodie, Carroll (Mon, 6.45m, w:0.1. 4, Kauffman, Tate, Carroll (Mon, 6.32m, w:1.4. 5, Tomlin, Braden, Rocky Mounta, J6.32m, w:1.8. 6, Pyron, John, Montana Tech, 6.12m, w:0.2.

Men Triple Jump 1, Kauffman, Tate, Carroll (Mon, 13.92m, w:0.1. 2, Tomlin, Braden, Rocky Mounta, 13.19m, w:0.8. 3, Seewald, Bauer, Montana Tech, 13.06m, w:+0.0. 4, Pyron, John, Montana Tech, 13.05m, w:1.3. 5, Glaser, Brett, Carroll (Mon, 12.86m, w:1.7. 6, Basta, Riley, Providence (, 12.33m, w:1.1.

Men Shot Put 1, Kocab, Garrett, Carroll (Mon, 16.05m. 2, Mecham, Jesse, Montana Tech, 16.01m. 3, VanVleet, Cade, Montana Tech, 15.29m. 4, Zavala, Travis, Providence (, 14.88m. 5, Sellars, Timothy, Carroll (Mon, 14.71m. 6, Burk, Cody, Montana Tech, 14.13m.

Men Discus Throw 1, Kocab, Garrett, Carroll (Mon, 53.23m. 2, Pryor, Imhotep, Providence (, 47.40m. 3, VanVleet, Cade, Montana Tech, 45.93m. 4, Zavala, Travis, Providence (, 43.68m. 5, Goleman, Josh, Providence (, 41.27m. 6, Mecham, Jesse, Montana Tech, 40.55m.

Men Hammer Throw 1, VanVleet, Cade, Montana Tech, 46.55m. 2, Pryor, Imhotep, Providence (, 45.15m. 3, Sellars, Timothy, Carroll (Mon, 44.56m. 4, Kocab, Garrett, Carroll (Mon, 43.54m. 5, Schlepp, Ethan, Montana Tech, 43.33m. 6, Goleman, Josh, Providence (, 42.15m.

Men Javelin Throw 1, Hornby, Reuben, Carroll (Mon, 52.46m. 2, Ball, Colter, Montana Tech, 48.95m. 3, Curnow, Connor, Carroll (Mon, 47.67m. 4, Seewald, Bauer, Montana Tech, 46.23m. 5, Montalvo, Abraham, Carroll (Mon, 44.13m. 6, Byrd, Eli, Montana Tech, 44.01m.