THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
THE BUTTE SILVER BOW LAW ENFORCEMENT AGENCY HAS REQUESTED A
MISSING AND ENDANGERED PERSON ADVISORY FOR JAMIE ANN SPURZEM.
JAMIE IS A WHITE 32 YEAR OLD FEMALE, 5 FOOT 1, 145 POUNDS, WITH
BLACK HAIR AND BROWN EYES. JAMIE IS EXPERIENCING A MENTAL HEALTH
CRISIS AND HAS LEFT HER HOME. IT IS UNKNOWN WHERE SHE MIGHT BE
HEADED AT THIS TIME AND THERE IS CONCERN FOR HER WELFARE. IF YOU
HAVE ANY INFORMATION ON JAMIE'S LOCATION, PLEASE CONTACT THE
BUTTE SILVER BOW LAW ENFORCEMENT AGENCY AT 406-497-1120 OR CALL 9
1 1. THANK YOU.