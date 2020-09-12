...FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON
THROUGH MONDAY EVENING...
* IMPACTS: LOW HUMIDITIES, HOT TEMPERATURES, STRONG GUSTY WINDS,
AND WIND SHIFT WITH A COLD FRONT WILL CREATE ERRATIC FIRE
BEHAVIOR.
* AFFECTED AREA:
IN NORTH CENTRAL WY FIRE ZONES...274...284.
IN SOUTH CENTRAL MT FIRE ZONES...123...124...125...126...127
128...129.
IN SOUTHEAST MT FIRE ZONES...130...131.
* COUNTIES AFFECTED:
IN CENTRAL MT...GOLDEN VALLEY...MUSSELSHELL...WHEATLAND.
IN NORTH CENTRAL WY...BIG HORN...JOHNSON...SHERIDAN...WASHAKIE.
IN SOUTH CENTRAL MT...BIG HORN...CARBON...PARK...STILLWATER
SWEET GRASS...YELLOWSTONE.
IN SOUTHEAST MT...POWDER RIVER...ROSEBUD...TREASURE.
IN SOUTHWEST MT...GALLATIN.
* WIND: SOUTHWEST 10 TO 20 MPH WITH GUSTS UP TO 30 MPH.
* HUMIDITY: 5 TO 15 PERCENT
* TEMPERATURES: IN THE 90S.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE POSSIBLE. PLEASE AVOID BURNING, SECURE TOWING CHAINS SO THEY
DO NOT DRAG ON ROADS, AND TAKE EXTRA CARE WITH CIGARETTES AND
ANYTHING ELSE THAT COULD CAUSE A SPARK.
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