...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM MDT SUNDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BILLINGS HAS ISSUED A RED FLAG
WARNING...WHICH IS IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM MDT SUNDAY. THE
FIRE WEATHER WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.
* IMPACTS: LOW HUMIDITIES, UNSEASONABLY WARM TEMPERATURES, AND
STRONG GUSTY WINDS WILL CREATE ERRATIC FIRE BEHAVIOR. WORST
CONDITIONS WILL BE FOUND ACROSS THE LOWER ELEVATIONS.
* AFFECTED AREA:
IN SOUTH CENTRAL MT FIRE ZONES...123...124...125...127...128.
* COUNTIES AFFECTED:
IN CENTRAL MT...GOLDEN VALLEY...MUSSELSHELL...WHEATLAND.
IN SOUTH CENTRAL MT...PARK...STILLWATER...SWEET GRASS
YELLOWSTONE.
IN SOUTHWEST MT...GALLATIN.
* WIND: WEST 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 40 MPH.
* HUMIDITY: AS LOW AS 10-15 PERCENT.
* TEMPERATURES: IN THE UPPER 70S TO 80S.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG
WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE
TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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