The U.S. flag at half-staff

CHEYENNE- Governor Mark Gordon has ordered flags to be flown at half staff on Sunday, October 4 in honor of the National Fallen Firefighters Memorial Service.

The governor ordered both the U.S. and State of Wyoming flag to be flown at half-staff statewide, from sunrise until sunset Sunday.

You can read the governor’s full release ordering the flags to be flown at half staff online here.

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