Bridger Foothills Fire
PC- Gallatin County Sheriff's Office

BILLINGS- A significant amount of smoke is in the Billings area from fires in the Gallatin County Fires.

The Billings Fire Department says they and the city/county 9-1-1 center are responding to an increasing number of smoke calls due to the migrating smoke from the West.

People are being asked to call 9-1-1 if they see active flames.

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