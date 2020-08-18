...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 9 PM MDT
THIS EVENING...
* IMPACTS: LOW HUMIDITIES, HOT TEMPERATURES, GUSTY WINDS, AND DRY
THUNDERSTORMS WITH GUSTY AND ERRATIC OUTFLOW WINDS WILL CREATE
ERRATIC FIRE BEHAVIOR AND NEW FIRE STARTS.
* AFFECTED AREA:
IN NORTH CENTRAL WY FIRE ZONE....284.
IN SOUTH CENTRAL MT FIRE ZONES...123...124...125...126...127
128...129.
* COUNTIES AFFECTED:
IN CENTRAL MT...GOLDEN VALLEY...MUSSELSHELL...WHEATLAND.
IN NORTH CENTRAL WY...BIG HORN...JOHNSON...SHERIDAN...WASHAKIE.
IN SOUTH CENTRAL MT...BIG HORN...CARBON...PARK...STILLWATER
SWEET GRASS...YELLOWSTONE.
IN SOUTHWEST MT...GALLATIN.
* WIND: NORTHWEST GUSTING TO 20 MPH.
* THUNDERSTORMS: ISOLATED TO SCATTERED DRY THUNDERSTORMS EXPECTED
TO DEVELOP OVER THE HIGH TERRAIN AND MOUNTAINS BY 3 PM AND PUSH
EASTWARD AS FAR AS YELLOWSTONE AND BIG HORN COUNTY BY 8 PM.
GUSTY OUTFLOW WINDS UP TO 50 MPH POSSIBLE WITH ANY STORMS THAT
DEVELOP.
* HUMIDITY: 12 TO 18 PERCENT.
* TEMPERATURES: 92 TO 100.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG
WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE
TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
&&
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING...
* WHAT...TEMPERATURES 95 TO 105 DEGREES TODAY.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL WYOMING AND CENTRAL, SOUTH
CENTRAL AND SOUTHEAST MONTANA.
* WHEN...UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING.
* IMPACTS...HOT TEMPERATURES COULD CAUSE HEAT RELATED ILLNESS TO
THOSE OUTDOORS FOR PROLONGED PERIODS DURING PEAK DAYTIME
HEATING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING HOURS. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND
HEAT STROKE.
WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE. DRINK
PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF
THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG CHILDREN
AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES UNDER ANY
CIRCUMSTANCES.