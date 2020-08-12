...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO
MIDNIGHT MDT TONIGHT...
* IMPACTS: LOW HUMIDITIES, HOT TEMPERATURES, STRONG GUSTY WINDS,
AND ISOLATED MAINLY DRY THUNDERSTORMS WILL CREATE ERRATIC FIRE
BEHAVIOR AND COULD START NEW FIRES.
* AFFECTED AREA:
IN NORTH CENTRAL WY FIRE ZONES...274...284.
IN SOUTH CENTRAL MT FIRE ZONES...123...124...125...126...127
128...129.
IN SOUTHEAST MT FIRE ZONES...130...131...132.
* COUNTIES AFFECTED:
IN CENTRAL MT...GOLDEN VALLEY...MUSSELSHELL...WHEATLAND.
IN NORTH CENTRAL WY...BIG HORN...JOHNSON...SHERIDAN...WASHAKIE.
IN SOUTH CENTRAL MT...BIG HORN...CARBON...PARK...STILLWATER
SWEET GRASS...YELLOWSTONE.
IN SOUTHEAST MT...CUSTER...POWDER RIVER...ROSEBUD...TREASURE.
IN SOUTHWEST MT...GALLATIN.
* WIND: SOUTHWEST TO WEST 10 TO 20 MPH WITH GUSTS UP TO 30 MPH.
STRONGEST WINDS WILL BE ALONG AND NEAR THE FOOTHILLS.
* THUNDERSTORMS: ISOLATED AFTERNOON AND EVENING THUNDERSTORMS
COULD PRODUCE ERRATIC WIND GUSTS. RAINFALL WILL BE SPOTTY AND
LIGHT.
* HUMIDITY: MINIMUM READINGS FROM 8 TO 16 PERCENT.
* TEMPERATURES: 90 TO 100 DEGREES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG
WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE
TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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