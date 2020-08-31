...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TUESDAY TO MIDNIGHT MDT
WEDNESDAY NIGHT...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BILLINGS HAS ISSUED A RED FLAG
WARNING...WHICH IS IN EFFECT FROM NOON TUESDAY TO MIDNIGHT MDT
WEDNESDAY NIGHT.
* IMPACTS: LOW HUMIDITIES, HOT TEMPERATURES, STRONG GUSTY WINDS,
AND WIND SHIFT WITH A COLD FRONT, WILL CREATE ERRATIC FIRE
BEHAVIOR AND POSSIBLE NEW FIRE STARTS.
* AFFECTED AREA:
IN NORTH CENTRAL WY FIRE ZONES...274...284.
IN SOUTH CENTRAL MT FIRE ZONES...123...124...125...126...127
128...129.
IN SOUTHEAST MT FIRE ZONES...130...131...132.
IN SOUTHEAST MT AND NORTHWEST SD FIRE ZONE....133.
* COUNTIES AFFECTED:
IN CENTRAL MT...GOLDEN VALLEY...MUSSELSHELL...WHEATLAND.
IN NORTH CENTRAL WY...BIG HORN...JOHNSON...SHERIDAN...WASHAKIE.
IN NORTHWEST SD...HARDING.
IN SOUTH CENTRAL MT...BIG HORN...CARBON...PARK...STILLWATER
SWEET GRASS...YELLOWSTONE.
IN SOUTHEAST MT...CARTER...CUSTER...FALLON...POWDER RIVER
ROSEBUD...TREASURE.
IN SOUTHWEST MT...GALLATIN.
* HUMIDITY: UPPER TEENS TO AROUND 20 PERCENT TUESDAY, THEN IN THE
TEENS TO NEAR 10 PERCENT WEDNESDAY.
* TEMPERATURES: UPPER 70S TO MID 80S TUESDAY, THEN MID 80S TO MID
90S WEDNESDAY.
* WIND: WEST GUSTING 20-30 MPH TUESDAY, THEN 30-45 MPH WEDNESDAY.
* COLD FRONT: ARRIVES WEDNESDAY AFTERNOON OR EARLY EVENING,
BRINGING A SHIFT TO GUSTY NORTH WINDS. NO PRECIPITATION IS
EXPECTED WITH THE FRONTAL PASSAGE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG
WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE
TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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