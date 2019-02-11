Taco John's presents check to Boys and Girls Clubs of Yellowstone Co.

...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 PM THIS
AFTERNOON TO 6 AM MST THURSDAY...
* WHAT...SNOW. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 3 INCHES.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST
MONTANA.
* WHEN...FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 6 AM MST THURSDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE. THE
COLD WIND CHILLS AS LOW AS 25 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE
ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS, CALL 5 1 1.
ADDITIONAL GRAPHICS FOR THIS HAZARD CAN BE FOUND AT
HTTP://WWW.WEATHER.GOV/BILLINGS
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