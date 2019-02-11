Taco John's presents check to Boys and Girls Clubs of Yellowstone Co.

A promotion that involved Taco John's nachos has benefitted the Boys and Girls Clubs of Yellowstone County.

A check of of $3,629.44 was presented to the organization on Monday.

Taco John's officials explained that the proceeds were donated from Thanksgiving through New Years during it's Nachos Navidad promotion.

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