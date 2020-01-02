Subaru issues recall for some vehicles with faulty valve

...HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM SATURDAY MORNING THROUGH LATE
SATURDAY NIGHT...
* WHAT...WESTERLY WINDS WITH GUSTS 50 TO 60 MPH POSSIBLE.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST
MONTANA.
* WHEN...HIGHEST WINDS LATE SATURDAY THROUGH LATE SATURDAY NIGHT.
* IMPACTS...BLOWN DOWN TREES OR FENCES POSSIBLE. TRAVEL COULD BE
DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS AND WARNINGS FOR UPDATES ON THIS
SITUATION. FASTEN LOOSE OBJECTS OR SHELTER OBJECTS IN A SAFE
LOCATION PRIOR TO THE ONSET OF WINDS.
ADDITIONAL GRAPHICS FOR THIS HAZARD CAN BE FOUND AT
HTTP://WWW.WEATHER.GOV/BILLINGS
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED ON BEHALF OF
THE BIG HORN COUNTY SHERIFF'S OFFICE. SELINA SHELLEY FAYE NOT
AFRAID, A 16 YEAR OLD NATIVE AMERICAN FEMALE, WAS LAST SEEN AT 2PM
AT THE EASTBOUND INTERSTATE 90 REST AREA BETWEEN BILLINGS AND
HARDIN NEAR MILE MARKER 474. SELINA LEFT A DISABLED VEHICLE AT THE
REST AREA ON FOOT WALKING INTO AN ADJACENT FIELD TO THE REST AREA.
SHE IS POSSIBLY INTOXICATED AND IS NOT DRESSED FOR THE WEATHER
CONDITIONS. SHE WAS LAST SEEN WEARING A BLACK COAT, GREY SWEATER,
BLUE JEANS, AND GREY ANKLE BOOTS. SELINA IS 5 FEET, 9 INCHES TALL
AND 133 LBS. SHE HAS A SCAR NEAR HER MOUTH AND A TATTOO OF A CROSS
ON HER MIDDLE FINGER. IF YOU HAVE ANY INFORMATION ON SELINA,
PLEASE CALL THE BIG HORN COUNTY SHERIFF'S OFFICE AT 665-9780 OR
DIAL 9 1 1.