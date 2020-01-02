Subaru issues recall for some vehicles with faulty valve

Subaru has issued a recall on certain Crosstrek, Forester, and Ascent vehicles.

2019 model year vehicles are subject to the recall.

It stems from a problem with a valve that can separate, sending fragments into the engine, that can make the engine stall.

The unexpected loss of power while driving can increase the risk of a crash.

Subaru will notify owners, and dealers will inspect and replace the valve, free of charge.

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