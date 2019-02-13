School Closures/ Delays for Wednesday, February 13th
- Libby Schools - 2-hour delay
- Thompson Falls Schools - Closed
- Trout Creek School - Closed
- Troy High School and Elementary - Closed
School Closures/ Delays for Wednesday, February 13th
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 6 AM MST THURSDAY... * WHAT...SNOW. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 3 INCHES. * WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST MONTANA. * WHEN...FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 6 AM MST THURSDAY. * ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE. THE COLD WIND CHILLS AS LOW AS 25 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING. FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS, CALL 5 1 1. ADDITIONAL GRAPHICS FOR THIS HAZARD CAN BE FOUND AT HTTP://WWW.WEATHER.GOV/BILLINGS &&
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