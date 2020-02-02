...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM MST
MONDAY...
* WHAT...SNOW. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 6 INCHES, WITH
LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE CLOSE TO THE MOUNTAINS.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST MONTANA.
* WHEN...UNTIL 11 PM MST MONDAY.
* IMPACTS...TRAVEL WILL BE DIFFICULT DUE TO SNOWY AND SLICK ROADS,
AND AREAS OF POOR VISIBILITY. BE READY FOR FRESH SNOW COVER FOR
YOUR MONDAY MORNING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...HEAVIEST SNOW WILL OCCUR THROUGH THIS
EVENING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS, CALL 5 1 1.
ADDITIONAL GRAPHICS FOR THIS HAZARD CAN BE FOUND AT
HTTP://WWW.WEATHER.GOV/BILLINGS
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