Red Lodge Mountain shuts down ski lifts due to high winds

KULR (Red Lodge)- High winds over 60 mph close down Red Lodge Mountain ski lift operations on Saturday January 4th, according to Marketing Manager, Kelsey Borge.

Borge said that with winds this high, skier safety is of concern.

Borge added that they plan to resume operations Sunday (1/5) morning at 9AM.

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