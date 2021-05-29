Powerful storms in Texas causes massive power outage

Powerful storms and a possible tornado ripped through central Texas overnight, causing widespread damage.

Utility crews worked through the night to restore power to more than 20,000 homes.

More than 10,000 homes were still without power Saturday morning.

The storm ripped part of the roof off a general store in Bastrop County.

Fortunately, no one was hurt.

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