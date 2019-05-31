Three vehicle crash

Fatal crash at 17th Street West and Avenue E in Billings on May 31, 2019.

BILLINGS, Mont. - Billings police closed the intersection of 17th Street West at Avenue E Friday morning following a three-vehicle crash.

Police at the scene reported one person died in the crash but were not able to give specifics at that time.

The person's identity and cause of death will be released by the Yellowstone County Coroner's Office at a later time.

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