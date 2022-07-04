MILES CITY, Mont. - Overnight rains washout Road 403 (Horse Creek) in Custer County Monday.
CusterCounty Firefighters said on Facebook they received 3.5 to 4 inches of rainfall.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 431 IN EFFECT UNTIL 10 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MONTANA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN CENTRAL MONTANA GOLDEN VALLEY MUSSELSHELL WHEATLAND IN SOUTH CENTRAL MONTANA CARBON PARK STILLWATER SWEET GRASS YELLOWSTONE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABSAROKEE, BIG TIMBER, BILLINGS, BRIDGER, COLUMBUS, HARLOWTON, JOLIET, LAVINA, LIVINGSTON, RED LODGE, ROUNDUP, AND RYEGATE.
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