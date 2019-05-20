Man becomes police officer at 58

A 62-year-old Virginia police officer is proving that you&#039;re never too old to achieve your dreams.

(WWBT) A 62-year-old Virginia police officer is proving that you&#039;re never too old to achieve your dreams.

Roscoe Friday joined the Richmond Police Department four years ago at the age of 58.

He said becoming a police officer was something he had dreamt of for more than three decades.

Now, he's living that dream, and hopes to leave a lasting impression on those around him.

"Never give up. Never give up on your passion." said Friday. "I'm genuinely concerned about these people in the community; I actually love them."

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