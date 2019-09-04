THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED FOR TABITHA
GOPHER, ALIAS NAME TABITHA STANDING CLOUD.
SHE IS A 21 YEAR OLD AMERICAN INDIAN FEMALE, WHO IS 5 FEET TALL
AND WEIGHS 110 POUNDS, WITH BROWN HAIR AND BROWN EYES.
TABITHA WAS LAST SEEN WEARING A BLACK HOODED SWEATSHIRT WITH THE
WORD OBEY WRITTEN IN WHITE LETTERS ON THE FRONT.
TABITHA IS BELIEVED TO BE ENDANGERED, AND MAY BE HELD AGAINST HER
WILL. THE LAST CONTACT WITH HER WAS THAT SHE WAS IN BILLINGS
MONTANA.
IF YOU HAVE ANY INFORMATION ABOUT TABITHA, PLEASE CONTACT THE
ROCKY BOY POLICE AT (406) 395 4513, OR CALL 9 1 1.
THANK YOU.
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT...
* IMPACTS: LOW HUMIDITIES, HOT TEMPERATURES, GUSTY WINDS, AND WIND
SHIFT WILL CREATE ERRATIC FIRE BEHAVIOR.
* AFFECTED AREA:
IN NORTH CENTRAL WY FIRE ZONE....274.
IN SOUTH CENTRAL MT FIRE ZONES...123...124...125...126...127
128...129.
* COUNTIES AFFECTED:
IN CENTRAL MT...GOLDEN VALLEY...MUSSELSHELL...WHEATLAND.
IN NORTH CENTRAL WY...SHERIDAN.
IN SOUTH CENTRAL MT...BIG HORN...CARBON...PARK...STILLWATER
SWEET GRASS...YELLOWSTONE.
IN SOUTHWEST MT...GALLATIN.
* WIND: WEST TURNING NORTHWEST THIS AFTERNOON 10 TO 20 MPH
WITH GUSTS UP TO 35 MPH.
* HUMIDITY: 10 TO 20 PERCENT.
* TEMPERATURES: 90 TO 100 DEGREES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG
WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE
TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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