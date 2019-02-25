...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM MST
TUESDAY...
* WHAT...PERIODS OF HEAVY SNOW. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2
TO 5 INCHES.
* WHERE...YELLOWSTONE, SOUTHERN BIG HORN, EASTERN CARBON AND
NORTHERN BIG HORN.
* WHEN...UNTIL 5 AM MST TUESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL WILL BE VERY DIFFICULT DUE TO SNOWY
ROADS AND POOR VISIBILITY. EXPECT WIND CHILLS OF 15 TO 25 BELOW
ZERO.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS, CALL 5 1 1.
ADDITIONAL GRAPHICS FOR THIS HAZARD CAN BE FOUND AT
HTTP://WWW.WEATHER.GOV/BILLINGS
&&
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A STATEWIDE MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED FOR
WAYNE MANY GUNS, A 22 YEAR OLD AMERICAN INDIAN MALE, 6 FOOT 2
INCHES TALL, 140 POUNDS, BROWN HAIR, BROWN EYES, LAST SEEN WEARING
A GREEN SWEATER AND BLUE JEANS. WAYNE WAS LAST SEEN ON FEBRUARY
21ST, AND HE MAY BE ATTEMPTING TO TRAVEL FROM BROWNING TO LAME
DEER. HE HAS NO VEHICLE AND HIS JUDGMENT MAY BE IMPAIRED, HE
COULD POSSIBLY BE EXPOSED TO HARSH WINTER CONDITIONS. ANY
INFORMATION, PLEASE CONTACT BLACKFEET TRIBAL POLICE AT 406 338
4000. THANK YOU.