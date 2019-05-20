Ford cutting thousands of jobs

Ford hands out hundreds of pink slips. The automaker, cutting about 500 jobs this week, starting tomorrow.

Ford hands out hundreds of pink slips. The automaker, cutting about 500 jobs this week, starting tomorrow.

 It's part of a massive restructuring plan. With Ford shedding about 23-hundred white collar jobs through buyouts and layoffs, mainly in and around it's Dearborn, Michigan headquarters. 

Around seven-thousand positions being eliminated worldwide. Ford's CEO, announcing this week's wave of cuts in a memo to employees today. Telling workers "Ford is a family company and saying goodbye to colleagues is difficult and emotional."

The company expects the restructuring to save about 600-million dollars annually. 

Tags

Recommended for you