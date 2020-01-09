...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM MST
FRIDAY...
* WHAT...SNOW. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 4 INCHES, WITH
LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE NEAR THE MOUNTAINS.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL WYOMING AND CENTRAL AND
SOUTH CENTRAL MONTANA.
* WHEN...THROUGH 9 AM MST FRIDAY. HEAVIEST SNOWFALL WILL OCCUR
AFTER SUNSET.
* IMPACTS...TRAVEL WILL BECOME DIFFICULT DUE TO SNOWY AND SLICK
ROADS, AND LIMITED VISIBILITY. EXPECT TEMPERATURES IN THE
SINGLE DIGITS AND A FRESH SNOW COVER FOR THE FRIDAY MORNING
COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS, CALL 5 1 1.
ADDITIONAL GRAPHICS FOR THIS HAZARD CAN BE FOUND AT
HTTP://WWW.WEATHER.GOV/BILLINGS
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