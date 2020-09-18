Man shot during apparent carjacking

...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT...
THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY HAS ISSUED AN AIR
QUALITY ALERT FOR BEAVERHEAD, BIG HORN, BROADWATER, CARBON, CARTER,
CASCADE, CUSTER, DEER LODGE, FALLON, FERGUS, FLATHEAD, GALLATIN,
GLACIER, GOLDEN VALLEY, GRANITE, JEFFERSON, JUDITH BASIN, LAKE, LEWIS
AND CLARK, LINCOLN, MADISON, MEAGHER, MINERAL, MISSOULA, MUSSELSHELL,
PARK, PETROLEUM, PONDERA, POWDER RIVER, POWELL, RAVALLI, ROSEBUD,
SANDERS, SILVER BOW, STILLWATER, SWEET GRASS, TETON, WHEATLAND, AND
YELLOWSTONE COUNTIES IN EFFECT UNTIL 9/18/2020 9 AM DUE TO HEAVY
WILDFIRE SMOKE AND ELEVATED PARTICULATE CONCENTRATIONS. THIS ALERT
WILL BE UPDATED AGAIN AT 9/18/2020 9 AM.
AN AIR QUALITY ALERT MEANS THAT PARTICULATES HAVE BEEN TRENDING
UPWARDS AND THAT AN EXCEEDENCE OF THE 24 HOUR NATIONAL AMBIENT AIR
QUALITY STANDARD (NAAQS) HAS OCCURRED OR MAY OCCUR IN THE NEAR
FUTURE.
AS OF 9 AM, PARTICULATE LEVELS IN BOZEMAN, BUTTE, COLUMBIA FALLS,
DILLON, FRENCHTOWN, HAMILTON, LIBBY, MISSOULA, SEELEY LAKE, AND
THOMPSON FALLS ARE UNHEALTHY.
AS OF 9 AM, PARTICULATE LEVELS IN BIRNEY, HELENA, AND WEST
YELLOWSTONE ARE UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS.
AS OF 9 AM, PARTICULATE LEVELS IN BILLINGS, BROADUS, CUT BANK, GREAT
FALLS, LEWISTOWN, MALTA ARE MODERATE.
WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS
RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR HEART DISEASE, THE ELDERLY,
AND CHILDREN SHOULD AVOID PROLONGED EXERTION; EVERYONE ELSE SHOULD
LIMIT PROLONGED EXERTION.
WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS... STATE AND LOCAL
HEALTH OFFICIALS RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR HEART
DISEASE, THE ELDERLY AND CHILDREN SHOULD LIMIT PROLONGED EXERTION.
WHEN AIR QUALITY IS MODERATE... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS
RECOMMEND THAT UNUSUALLY SENSITIVE PEOPLE SHOULD CONSIDER REDUCING
PROLONGED OR HEAVY EXERTION.
FOR MORE INFORMATION VISIT THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
QUALITY AT HTTP://TODAYSAIR.MT.GOV.