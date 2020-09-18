Man shot during apparent carjacking
MGN

BILLINGS- A 20-year-old man was shot once during an apparent carjacking according to Billings Police.

The shooting happened at 12:02 a.m. at 1201 Central Avenue.

The victim was transported to a local hospital. Sgt. Jensen with the Billings Police said his injuries are believed to be non-life threatening.

The suspect is unknown at this time and the investigation is ongoing.

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