...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MST
THURSDAY...
* WHAT...SNOW. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 5 INCHES, WITH
LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE NEAR THE MOUNTAINS.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL WYOMING AND SOUTH CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...UNTIL NOON THURSDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS AND POOR
VISIBILITY DUE TO SNOW.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS, CALL 5 1 1.
ADDITIONAL GRAPHICS FOR THIS HAZARD CAN BE FOUND AT
HTTP://WWW.WEATHER.GOV/BILLINGS
&&