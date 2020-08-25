...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT...
THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY HAS ISSUED AN AIR
QUALITY ALERT FOR BIG HORN, BLAINE, BROADWATER, CARBON, CARTER,
CASCADE, CHOUTEAU, CUSTER, FALLON, FERGUS, GALLATIN, GARFIELD,
GOLDEN VALLEY, GRANITE, JEFFERSON, JUDITH BASIN, LEWIS AND CLARK,
MADISON, MEAGHER, MISSOULA, MUSSELSHELL, PARK, PETROLEUM, PHILLIPS,
POWDER RIVER, POWELL, RAVALLI, ROSEBUD, SWEET GRASS, TREASURE,
VALLEY, WHEATLAND, AND YELLOWSTONE COUNTIES IN EFFECT UNTIL FURTHER
NOTICE FOR ELEVATED PARTICULATE CONCENTRATIONS. THIS ALERT WILL BE
UPDATED AGAIN AT 8/26/2020 9:00:00 AM.
AN AIR QUALITY ALERT MEANS THAT PARTICULATES HAVE BEEN TRENDING
UPWARDS AND THAT AN EXCEEDENCE OF THE 24 HOUR NATIONAL AMBIENT AIR
QUALITY STANDARD (NAAQS) HAS OCCURRED OR MAY OCCUR IN THE NEAR
FUTURE.
AS OF 4 PM, PARTICULATE LEVELS IN MALTA ARE UNHEALTHY.
AS OF 4 PM, PARTICULATE LEVELS IN BILLINGS, BIRNEY, BOZEMAN,
BROADUS, FRENCHTOWN, GREAT FALLS, HAMILTON, HELENA, LEWISTOWN,
MISSOULA, AND SEELEY LAKE ARE UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS.
AS OF 4 PM, PARTICULATE LEVELS IN BUTTE, CUT BANK, DILLON, LIBBY,
SIDNEY, THOMPSON FALLS, WEST YELLOWSTONE ARE MODERATE.
WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS
RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR HEART DISEASE, THE
ELDERLY, AND CHILDREN SHOULD AVOID PROLONGED EXERTION; EVERYONE ELSE
SHOULD LIMIT PROLONGED EXERTION.
WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS... STATE AND
LOCAL HEALTH OFFICIALS RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR
HEART DISEASE, THE ELDERLY AND CHILDREN SHOULD LIMIT PROLONGED
EXERTION.
WHEN AIR QUALITY IS MODERATE... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS
RECOMMEND THAT UNUSUALLY SENSITIVE PEOPLE SHOULD CONSIDER REDUCING
PROLONGED OR HEAVY EXERTION.
FOR MORE INFORMATION VISIT THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
QUALITY AT HTTP://TODAYSAIR.MT.GOV.
...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY...
AT 748 PM MDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A LINE OF THUNDERSTORMS
WITH STRONG NORTHWEST WINDS EXTENDING FROM 18 MILES SOUTHWEST OF
FLATWILLOW TO 15 MILES SOUTHWEST OF ROUNDUP TO 21 MILES SOUTH OF
RYEGATE. MOVEMENT WAS EAST SOUTHEAST AT 40 MPH.
WIND GUSTS OF 40 TO 55 MPH ARE EXPECTED.
THE MAIN AREA OF THUNDERSTORMS SHOULD STAY NORTH OF BILLINGS, BUT
THE METRO AREA WILL BE AFFECTED BY STRONG NORTHWEST WINDS AROUND 830
PM.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
BILLINGS, ROUNDUP, MELSTONE, LOCKWOOD, HUNTLEY, SHEPHERD, WORDEN,
BALLANTINE, MUSSELSHELL, BROADVIEW, LAVINA, HALFBREED LAKE WILDLIFE,
POMPEYS PILLAR, HAILSTONE WILDLIFE REFUGE, MOLT, ACTON, KLEIN AND
RAPELJE.