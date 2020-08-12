...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY...
AT 523 PM MDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG
A LINE EXTENDING FROM 11 MILES NORTH OF DEADMANS BASIN RESERVOIR TO
9 MILES EAST OF COLUMBUS. MOVEMENT WAS EAST AT 45 MPH.
WIND GUSTS OF 40 TO 55 MPH ARE POSSIBLE WITH THESE STORMS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
BILLINGS, ROUNDUP, LAUREL, RYEGATE, LOCKWOOD, HUNTLEY, DEADMANS BASIN
RESERVOIR, SHEPHERD, BILLINGS HEIGHTS, BILLINGS WEST END, BROADVIEW,
LAVINA, FRANKLIN, HALFBREED LAKE WILDLIFE, HAILSTONE WILDLIFE REFUGE,
MOLT, ACTON, PARK CITY, KLEIN AND RAPELJE.
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT...
* IMPACTS: LOW HUMIDITIES, HOT TEMPERATURES, STRONG GUSTY WINDS,
AND ISOLATED MAINLY DRY THUNDERSTORMS WILL CREATE ERRATIC FIRE
BEHAVIOR AND COULD START NEW FIRES.
* AFFECTED AREA:
IN NORTH CENTRAL WY FIRE ZONES...274...284.
IN SOUTH CENTRAL MT FIRE ZONES...123...124...125...126...127
128...129.
IN SOUTHEAST MT FIRE ZONES...130...131...132.
* COUNTIES AFFECTED:
IN CENTRAL MT...GOLDEN VALLEY...MUSSELSHELL...WHEATLAND.
IN NORTH CENTRAL WY...BIG HORN...JOHNSON...SHERIDAN...WASHAKIE.
IN SOUTH CENTRAL MT...BIG HORN...CARBON...PARK...STILLWATER
SWEET GRASS...YELLOWSTONE.
IN SOUTHEAST MT...CUSTER...POWDER RIVER...ROSEBUD...TREASURE.
IN SOUTHWEST MT...GALLATIN.
* WIND: SOUTHWEST TO WEST 10 TO 20 MPH WITH GUSTS UP TO 30 MPH.
STRONGEST WINDS WILL BE ALONG AND NEAR THE FOOTHILLS.
* THUNDERSTORMS: ISOLATED AFTERNOON AND EVENING THUNDERSTORMS
COULD PRODUCE ERRATIC WIND GUSTS. RAINFALL WILL BE SPOTTY AND
LIGHT.
* HUMIDITY: MINIMUM READINGS FROM 8 TO 16 PERCENT.
* TEMPERATURES: 90 TO 100 DEGREES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG
WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE
TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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