Laurel to hire paid, full-time EMTs by 2020

...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM THURSDAY EVENING THROUGH
SATURDAY EVENING...
* WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 5 TO 13
INCHES POSSIBLE. HIGHEST AMOUNTS WILL BE OVER SOUTHEAST MONTANA.
STRONG WINDS EXPECTED WITH GUSTS AS HIGH AS 45 MPH OVER
SOUTHEAST MONTANA.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL WYOMING AND CENTRAL, SOUTH
CENTRAL AND SOUTHEAST MONTANA.
* WHEN...FROM THURSDAY EVENING THROUGH SATURDAY EVENING.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. BLOWING AND DRIFTING
OF SNOW IS LIKELY ALONG WITH THE HEAVY SNOWFALL.
* ADDITIONAL DETAILS...THIS IS A REGIONAL STORM SYSTEM. LIGHTER
SNOW IS POSSIBLE WEST OF THE WATCH AREA WHICH WILL START EARLIER
ON WEDNESDAY. EVEN GREATER STORM IMPACTS ARE EXPECTED IN THE
DAKOTAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS, CALL 5 1 1.
A WINTER STORM WATCH IS ISSUED WHEN SEVERE WINTER WEATHER IS
POSSIBLE BUT NOT IMMINENT. AT THIS TIME THERE IS A POTENTIAL FOR
SIGNIFICANT SNOW. FUTURE DRIVING AND WALKING CONDITIONS MAY BECOME
HAZARDOUS SO IT IS IMPORTANT TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.
ADDITIONAL GRAPHICS FOR THIS HAZARD CAN BE FOUND AT
HTTP://WWW.WEATHER.GOV/BILLINGS
&&
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
THE MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE HAS ISSUED A MISSING ENDANGERED
PERSON ADVISORY ON BEHALF OF THE MISSOULA POLICE DEPARTMENT.
ROBERT VENCENT VASECKA DROVE AWAY FROM A SENIOR CARE FACILITY IN
MISSOULA AT 8:20 TUESDAY MORNING. HE IS POSSIBLY HEADING TO NORTH
DAKOTA. ROBERT IS DRIVING A BLUE 2010 SUBARU FORESTER WITH
MONTANA PLATE 462671B. ROBERT IS AN 85 YEAR OLD WHITE MALE WITH
GRAY HAIR AND BLUE EYES. HE IS 5 FEET 8 INCHES TALL, AND WEIGHS
130 POUNDS. ROBERT SUFFERS FROM DEMENTIA AND HIGH BLOOD PRESSURE,
AND HAS NOT TAKEN HIS MEDICATION. IF YOU HAVE INFORMATION ON
ROBERT, PLEASE CALL MISSOULA POLICE DEPARTMENT AT 406-552-6300 OR
DIAL 911.