...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING
TO 11 PM MST SUNDAY...
* WHAT...SNOW AND BLOWING SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS
OF 2 TO 5 INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 45 MPH.
* WHERE...TREASURE, NORTHERN ROSEBUD, NORTHERN CARBON,
NORTHEASTERN YELLOWSTONE AND SOUTHWESTERN YELLOWSTONE.
* WHEN...FROM 11 PM THIS EVENING TO 11 PM MST SUNDAY.
* IMPACTS...TRAVEL ON I-90 AND I-94 COULD BE VERY DIFFICULT DUE TO
SNOW, POOR VISIBILITY, AND BLOWING AND DRIFTING SNOW.
* ADDITIONAL DETAILS...TEMPERATURES WILL FALL SHARPLY EARLY
SUNDAY, WITH WIND CHILLS IN THE SINGLE DIGITS EXPECTED BY
EVENING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS, CALL 5 1 1.
ADDITIONAL GRAPHICS FOR THIS HAZARD CAN BE FOUND AT
HTTP://WWW.WEATHER.GOV/BILLINGS
&&
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
HELENA POLICE DEPARTMENT HAS PUT OUT A MISSING AND ENDANGERED
PERSON ADVISORY FOR KAYLA JAMES. KAYLA IS A 24 YEAR OLD WHITE
FEMALE, 5 FOOT 9 INCHES TALL, 160 POUNDS. KAYLA HAS BLUE EYES AND
BROWN HAIR. KAYLA IS MISSING UNDER SUSPICIOUS CIRCUMSTANCES AND
THERE IS CONCERN FOR HER SAFETY. IF YOU HAVE ANY INFORMATION,
CONTACT THE HELENA POLICE DEPARTMENT AT 406-457-8865 OR CALL 9 1
1. THANK YOU FOR YOUR ASSISTANCE.