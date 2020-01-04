I-90 near Livingston closed due to high winds

...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 AM MST SUNDAY...
* WHAT...WESTERLY WINDS WITH GUSTS 45 TO 60 MPH EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL AND SOUTH CENTRAL MONTANA.
* WHEN...THROUGH 2 AM MST SUNDAY. STRONGEST WINDS THIS AFTERNOON
INTO EARLY THIS EVENING.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH
PROFILE VEHICLES. BLOWING DUST MAY REDUCE VISIBILITY.
* ADDITIONAL DETAILS...DUE TO UNSEASONABLY MILD AND DRY
CONDITIONS, THERE IS AN INCREASED RISK OF ANY GRASS FIRES
SPREADING RAPIDLY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
ADDITIONAL GRAPHICS FOR THIS HAZARD CAN BE FOUND AT
HTTP://WWW.WEATHER.GOV/BILLINGS
...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY...
AT 353 PM MST, DOPPLER RADAR WAS TRACKING AN AREA OF SNOW SHOWERS
FROM NEAR RYEGATE TO REED POINT TO LIMESTONE, MOVING EAST TO
SOUTHEAST AT 50 MPH. THE COMBINATION OF MODERATE SNOW AND STRONG
WINDS WILL REDUCE VISIBILITY TO NEAR ZERO FOR A BRIEF TIME AS IT
MOVES EASTWARD ACROSS THE AREA. DRIVERS SHOULD USE CAUTION AS
VISIBILITY DECREASES AND BE PREPARED FOR SUDDEN STRONG WIND GUSTS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
BILLINGS, RED LODGE, COLUMBUS, BIG TIMBER, LAUREL, BRIDGER, JOLIET,
FROMBERG, RYEGATE, WORDEN, HUNTLEY, DEADMANS BASIN RESERVOIR,
BALLANTINE, LOCKWOOD, SHEPHERD, BILLINGS HEIGHTS, BILLINGS WEST END,
ABSAROKEE, PRYOR AND BROADVIEW.