I-90 near Livingston closed due to high winds

KULR (Livingston)- Interstate 90 westbound is closed in between mile markers 330 and 337 due to severe wind activity.

All westbound traffic must detour through Livingston using exit 337 and all eastbound semi's and towing units must detour through Livingston.

According to the Montana Department of Transportation Incident Report, traffic is being detoured through Livingston at exit 337.

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