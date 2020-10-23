...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT SUNDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW. TOTAL SNOWFALL ACCUMULATIONS OF 6 TO 10
INCHES. HEAVIEST SNOW LATE TONIGHT THROUGH SATURDAY EVENING.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTH CENTRAL MONTANA.
* WHEN...UNTIL NOON MDT SUNDAY.
* IMPACTS...BLOWING SNOW AND POOR VISIBILITY ON SNOWPACKED ROADS
WILL MAKE TRAVEL VERY DIFFICULT. EXPECT WIND CHILLS TO FALL
BELOW ZERO BY SATURDAY NIGHT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS, CALL 5 1 1.
ADDITIONAL GRAPHICS FOR THIS HAZARD CAN BE FOUND AT
HTTP://WWW.WEATHER.GOV/BILLINGS
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