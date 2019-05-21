...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE THIS EVENING THROUGH
SATURDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF MONTANA AND NORTH CENTRAL WYOMING, INCLUDING THE
FOLLOWING COUNTIES, IN MONTANA, BIG HORN, CARBON, CARTER,
CUSTER, FALLON, GOLDEN VALLEY, MUSSELSHELL, POWDER RIVER,
ROSEBUD, TREASURE, WHEATLAND, AND YELLOWSTONE. IN NORTH CENTRAL
WYOMING, SHERIDAN.
* FROM LATE TONIGHT THROUGH SATURDAY MORNING
* WIDESPREAD RAIN AND MOUNTAIN SNOW WILL FALL ACROSS THE REGION THIS
WEEK. HEAVIER PERIODS OF PRECIPITATION ARE EXPECTED TONIGHT
THROUGH WEDNESDAY, AND POSSIBLY AGAIN THURSDAY AND FRIDAY.
* SOIL CONDITIONS ARE VERY MOIST AND ADDITIONAL RAINFALL WILL CAUSE
STRONG RISES ON CREEKS AND STREAMS. AREAS PRONE TO PONDING WILL
FILL WITH WATER.
* FLOODING IS NOT EXPECTED ON THE YELLOWSTONE RIVER AS SNOWMELT IS
SIGNIFICANTLY DIMINISHED AND THE RIVER HAS PLENTY OF ROOM TO
HANDLE RUNOFF FROM THE RAIN.
* TRAVEL ON RURAL ROADS MAY BECOME DIFFICULT DUE TO MUDDY
CONDITIONS AND WATER CROSSING THE ROADS. TRAVELERS WILL WANT TO
MONITOR HIGHWAY INFORMATION SHOULD SUFFICIENT RAIN FALL TO IMPACT
LARGER PAVED ROADWAYS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE FLOOD
WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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