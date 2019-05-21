Pools are nasty

A new survey finds 40 percent of adults say they've peed in the pool.

A new survey finds 40 percent of adults say they've peed in the pool, and that's not the worst of it. Doctor Frank McGeorge has the facts you need to know, before you jump in.

Remember, chlorine is effective, but it's not magic. It doesn't kill everything and it doesn't kill everything instantly. Think of your fellow swimmers and maybe be a little more considerate.

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