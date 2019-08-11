...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 815 PM MDT
FOR NORTH CENTRAL BIG HORN AND CENTRAL YELLOWSTONE COUNTIES...
AT 738 PM MDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR BALLANTINE, OR
23 MILES EAST OF BILLINGS, MOVING EAST AT 40 MPH.
HAZARD...TWO INCH HAIL AND 70 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED. THIS STORM HAS A HISTORY OF PRODUCING
LARGER THAN GOLF BALL HAIL AND WIND GUSTS OVER 70 MPH IN
THE BILLINGS AREA.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT
CONSIDERABLE TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO
MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
HARDIN, CUSTER, SHEPHERD, HUNTLEY, WORDEN, CROW AGENCY, BALLANTINE,
POMPEYS PILLAR, ST. XAVIER AND CROW INDIAN RESERVATION.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT FOR SOUTH
CENTRAL, CENTRAL AND SOUTHEASTERN MONTANA.
THIS THUNDERSTORM IS CAPABLE OF PRODUCING ALL TYPES OF SEVERE WEATHER
INCLUDING EXTREMELY LARGE HAIL, DESTRUCTIVE STRAIGHT LINE WINDS AND
TORNADOES. MOVE QUICKLY TO A SAFE SHELTER, SUCH AS AN INTERIOR ROOM,
A BATHROOM OR CLOSET OR BASEMENT.
&&
HAIL...2.00IN
WIND...70MPH
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 571 IN
EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MONTANA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES
IN CENTRAL MONTANA
GOLDEN VALLEY MUSSELSHELL
IN SOUTH CENTRAL MONTANA
BIG HORN CARBON STILLWATER
YELLOWSTONE
IN SOUTHEAST MONTANA
CARTER CUSTER FALLON
POWDER RIVER ROSEBUD TREASURE
IN WYOMING THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN NORTH CENTRAL WYOMING
SHERIDAN
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABSAROKEE, ASHLAND, BAKER, BILLINGS,
BRIDGER, BROADUS, COLSTRIP, COLUMBUS, CROW AGENCY, EKALAKA,
FORSYTH, HARDIN, HYSHAM, JOLIET, LAME DEER, LAVINA, MILES CITY,
RED LODGE, ROUNDUP, RYEGATE, AND SHERIDAN.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BILLINGS HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHEASTERN BIG HORN COUNTY IN SOUTH CENTRAL MONTANA...
EASTERN YELLOWSTONE COUNTY IN SOUTH CENTRAL MONTANA...
ROSEBUD COUNTY IN SOUTHEASTERN MONTANA...
TREASURE COUNTY IN SOUTHEASTERN MONTANA...
* UNTIL 900 PM MDT.
* AT 801 PM MDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 20 MILES SOUTHWEST OF COHAGEN TO 13 MILES SOUTHWEST
OF HARDIN, MOVING EAST AT 30 MPH. ANOTHER SEVERE THUNDERSTORM WAS
LOCATED NEAR BUSBY, MOVING NORTH AT 25 MPH.
HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL AND 70 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT
CONSIDERABLE TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO
MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
HARDIN, COLSTRIP, FORSYTH, HYSHAM, CUSTER, LAME DEER, BUSBY, CROW
AGENCY, ROSEBUD, POMPEYS PILLAR, BIGHORN, INGOMAR, CARTERSVILLE,
BIRNEY VILLAGE, VANANDA, MUDDY CLUSTER, ST. XAVIER, CROW INDIAN
RESERVATION AND NORTHERN CHEYENNE INDIAN RESERVATION.
THIS REPLACES THE WARNING PREVIOUSLY IN EFFECT FOR THIS AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT FOR SOUTH
CENTRAL, CENTRAL AND SOUTHEASTERN MONTANA.
TO REPORT SEVERE WEATHER, CONTACT YOUR NEAREST LAW ENFORCEMENT
AGENCY. THEY WILL SEND YOUR REPORT TO THE NATIONAL WEATHER SERVICE
OFFICE IN BILLINGS.
THESE THUNDERSTORMS ARE CAPABLE OF PRODUCING ALL TYPES OF SEVERE
WEATHER INCLUDING EXTREMELY LARGE HAIL, DESTRUCTIVE STRAIGHT LINE
WINDS AND TORNADOES. MOVE QUICKLY TO A SAFE SHELTER SUCH AS AN
INTERIOR ROOM, A BATHROOM, CLOSET OR BASEMENT.
&&
HAIL...1.75IN
WIND...70MPH
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BILLINGS HAS ISSUED A
* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
SOUTHWESTERN YELLOWSTONE COUNTY IN SOUTH CENTRAL MONTANA...
* UNTIL 1030 PM MDT.
* AT 724 PM MDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. RAINFALL AMOUNTS OF HALF AN INCH TO AN INCH HAVE
ALREADY FALLEN, AND RAINFALL WILL CONTINUE FOR NEXT THE NEXT HALF
HOUR. THIS WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING IN THE
ADVISORY AREA.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
BILLINGS, LAUREL, LOCKWOOD, SHEPHERD, HUNTLEY, ACTON AND COMANCHE.