...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TUESDAY NIGHT THROUGH
SATURDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF MONTANA AND NORTH CENTRAL WYOMING, INCLUDING THE
FOLLOWING COUNTIES, IN MONTANA, BIG HORN, CARBON, CARTER,
CUSTER, FALLON, GOLDEN VALLEY, MUSSELSHELL, POWDER RIVER,
ROSEBUD, TREASURE, WHEATLAND, AND YELLOWSTONE. IN NORTH CENTRAL
WYOMING, SHERIDAN.
* FROM LATE TUESDAY NIGHT THROUGH SATURDAY MORNING
* WIDESPREAD RAIN AND MOUNTAIN SNOW WILL FALL ACROSS THE REGION
THIS WEEK. HEAVIER PERIODS OF PRECIPITATION ARE EXPECTED TUESDAY
THROUGH WEDNESDAY AND AGAIN THURSDAY AFTERNOON INTO FRIDAY.
* SOIL CONDITIONS ARE VERY MOIST AND ADDITIONAL RAINFALL WILL
CAUSE STRONG RISES ON CREEKS AND STREAMS. AREAS PRONE TO PONDING
WILL FILL WITH WATER AND BEGIN TO SPREAD INTO ADJOINING AREAS.
* FLOODING IS NOT EXPECTED ON THE YELLOWSTONE RIVER AS SNOWMELT IS
SIGNIFICANTLY DIMINISHED AND THE RIVER HAS PLENTY OF ROOM TO
HANDLE RUNOFF FROM THE RAIN.
* RURAL NON-PAVED ROADS MAY BECOME IMPASSABLE IN LOW SPOTS DUE TO
SLICK CONDITIONS AND WATER CROSSING THE ROADS. TRAVELERS WILL WANT
TO MONITOR HIGHWAY INFORMATION SHOULD SUFFICIENT RAIN FALL TO
IMPACT LARGER PAVED ROADWAYS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE FLOOD
WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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