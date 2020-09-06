...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT...
* IMPACTS: LOW HUMIDITIES, STRONG GUSTY WINDS, AND WIND SHIFT WITH
A COLD FRONT WILL CREATE ERRATIC FIRE BEHAVIOR.
* AFFECTED AREA:
IN NORTH CENTRAL WY FIRE ZONES...274...284.
IN SOUTH CENTRAL MT FIRE ZONES...123...124...125...126...127
128...129.
* COUNTIES AFFECTED:
IN CENTRAL MT...GOLDEN VALLEY...MUSSELSHELL...WHEATLAND.
IN NORTH CENTRAL WY...BIG HORN...JOHNSON...SHERIDAN...WASHAKIE.
IN SOUTH CENTRAL MT...BIG HORN...CARBON...PARK...STILLWATER
SWEET GRASS...YELLOWSTONE.
IN SOUTHWEST MT...GALLATIN.
* COLD FRONT: A FRONT WILL SLIDE INTO THE AREA THIS EVENING
INCREASING NORTHEAST WINDS.
* WIND: NORTH TO NORTHEAST 10 TO 15 MPH WITH GUSTS UP TO 25 MPH.
* HUMIDITY: AS LOW AS 14 TO 19 PERCENT.
* TEMPERATURES: IN THE 70S TO LOWER 80S.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A COMBINATION OF BRISK WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY WILL
CONTRIBUTE TO DANGEROUS FIRE BEHAVIOR.
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