Four people injured in three vehicle crash on U.S. Hwy 87 E

Four adults have been injured in a three vehicle crash on U.S. Highway 87 E in Billings. 

Right now, Highway 87 northbound lanes are closed. Eastbound lanes remain open at this time. 

Traffic is being diverted at this time. 

This is a developing story, we will continue to update you as more information becomes available. 

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