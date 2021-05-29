THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
THE FORT BELKNAP POLICE DEPARTMENT HAS ISSUED A MISSING
ENDANGERED PERSON ADVISORY FOR OLIVIA AND KADENCE WEBB. OLIVIA IS
A 6 YEAR OLD NATIVE AMERICAN, WHO IS 3 FEET 9 INCHES TALL, WEIGHS
50 POUNDS, AND HAS BROWN HAIR AND BLUE EYES. KADENCE IS A 7 YEAR
OLD NATIVE AMERICAN, WHO IS 4 FEET 5 INCHES TALL, WEIGHS 80
POUNDS, AND HAS BROWN HAIR AND BROWN EYES. THEIR FATHER, FRANK
JORDAN WEBB, FORCIBLY TOOK THEM FROM THEIR MOTHER AND HAS BEEN
EXHIBITING VIOLENT TENDENCIES, SO THERE IS CONCERN FOR THE
CHILDRENS SAFETY. THEY MAY BE TRAVELING IN A WHITE 2015 TOYOTA
RAV 4 LE STATION WAGON. IF YOU HAVE ANY INFORMATION ON OLIVIA,
KADENCE, OR FRANK WEBB, PLEASE CONTACT THE FORT BELKNAP POLICE
DEPARTMENT AT (406) 353-2933 OR CALL 911.