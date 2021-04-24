THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
THE BLACKFEET TRIBAL POLICE DEPARTMENT HAS ISSUED A MISSING
ENDANGERED PERSON ADVISORY FOR ARDEN PEPION. ARDEN IS A 3 YEAR
OLD NATIVE AMERICAN FEMALE NEARLY 3 FEET TALL AND 31 POUNDS WITH
BROWN EYES AND DARK BROWN HAIR. SHE WAS LAST SEEN WEARING A PURPLE
JACKET WITH A UNICORN DESIGN ON THE FRONT, A GRAY SWEATER, BLACK
LEGGINGS, AND BLACK BOOTS. ARDEN WAS LAST SEEN AROUND 7 PM ON
APRIL 22 IN THE SURROUNDING AREAS OF JOE SHOW EAST OF US 89 SOUTH
ON THE BLACKFEET RESERVATION. IF YOU HAVE ANY INFORMATION ON
ARDEN PEPION, PLEASE CONTACT THE BLACKFEET TRIBAL POLICE
DEPARTMENT AT 4 0 6 8 4 5 8 7 1 0 OR CALL 9 1 1