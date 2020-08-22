Fire crews respond to building fire on corner of Zimmerman and Rimrock

THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
AN AMBER ALERT HAS BEEN ISSUED FOR A WHITE 1998 DODGE DAKOTA
PICKUP MONTANA LICENSE 7 2 0 7 4 5 A. NON CUSTODIAL FATHER ANDREW
WARNER AND HAYLI EMERSON ABDUCTED A 6 MONTH OLD BABY BOY, LUCAS
WARNER. ANDREW IS REPORTEDLY BIPOLAR AND OFF MEDICATION. ANY
INFORMATION CALL FLATHEAD COUNTY SHERIFF AT 4 0 6, 7 5 8, 5 6 1 0.
THANK YOU
...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT...
THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY HAS ISSUED AN AIR
QUALITY ALERT FOR BEAVERHEAD, BIG HORN, BROADWATER, CARBON, CARTER,
DEER LODGE, GALLATIN, JEFFERSON, MADISON, PARK, POWDER RIVER, SILVER
BOW, STILLWATER, SWEET GRASS, AND YELLOWSTONE COUNTIES IN EFFECT
UNTIL 10 AM MDT SUNDAY FOR ELEVATED PARTICULATE CONCENTRATIONS. THIS
ALERT WILL BE UPDATED AGAIN AT 10 AM MDT SUNDAY.
AN AIR QUALITY ALERT MEANS THAT PARTICULATES HAVE BEEN TRENDING
UPWARDS AND THAT AN EXCEEDENCE OF THE 24 HOUR NATIONAL AMBIENT AIR
QUALITY STANDARD (NAAQS) HAS OCCURRED OR MAY OCCUR IN THE NEAR
FUTURE.
AS OF 4 PM MDT, PARTICULATE LEVELS IN DILLON ARE UNHEALTHY
AS OF 4 PM MDT, PARTICULATE LEVELS IN BILLINGS, BOZEMAN, BUTTE, AND
WEST YELLOWSTONE ARE UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS
AS OF 4 PM MDT, PARTICULATE LEVELS IN BIRNEY, BROADUS, CUT BANK,
FRENCHTOWN, GREAT FALLS, HAMILTON, HELENA, LEWISTOWN, SEELEY LAKE
ARE MODERATE
WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS
RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR HEART DISEASE, THE ELDERLY,
AND CHILDREN SHOULD AVOID PROLONGED EXERTION; EVERYONE ELSE SHOULD
LIMIT PROLONGED EXERTION.
WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS... STATE AND LOCAL
HEALTH OFFICIALS RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR HEART
DISEASE, THE ELDERLY AND CHILDREN SHOULD LIMIT PROLONGED EXERTION.
WHEN AIR QUALITY IS MODERATE... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS
RECOMMEND THAT UNUSUALLY SENSITIVE PEOPLE SHOULD CONSIDER REDUCING
PROLONGED OR HEAVY EXERTION.
FOR MORE INFORMATION VISIT THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
QUALITY AT HTTP://TODAYSAIR.MT.GOV