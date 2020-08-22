Fire crews respond to building fire on corner of Zimmerman and Rimrock

Fire crews responded to a building fire at about a quarter after nine Saturday night. 

People on the scene say there was smoke visible coming from a small apartment complex on the corner of Zimmerman and Rimrock.

There was a ladder truck as well as four engines on scene.

Police have blocked off Zimmerman from Racquet to Rimrock.

This is a developing story, check back for updates.

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