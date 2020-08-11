Crime Tracker Alert

The FBI and BIA are jointly investigating a death that happened Monday night on the Northern Cheyenne Reservation.

A video sent to the KULR-8 newsroom shows from a distance what appears to be several people trying to move a body lying on the ground. KULR-8 has not been able to independently verify the video is related to the investigation, and due to the graphic content, we will not be showing it.

The investigation is ongoing.

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