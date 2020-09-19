Early morning shooting sends one person to the hospital

...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT...
THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY HAS ISSUED AN AIR
QUALITY ALERT FOR BROADWATER, CASCADE, DEER LODGE, FLATHEAD,
GLACIER, GOLDEN VALLEY, GRANITE, JEFFERSON, LAKE, LEWIS AND CLARK,
LINCOLN, MINERAL, MISSOULA, MUSSELSHELL, PONDERA, POWELL, RAVALLI,
SANDERS, TETON, WHEATLAND, AND YELLOWSTONE COUNTIES IN EFFECT UNTIL
9/19/2020 4 PM HEAVY WILDFIRE SMOKE AND ELEVATED PARTICULATE
CONCENTRATIONS. THIS ALERT WILL BE UPDATED AGAIN AT 9/19/2020 4 PM.
AN AIR QUALITY ALERT MEANS THAT PARTICULATES HAVE BEEN TRENDING
UPWARDS AND THAT AN EXCEEDENCE OF THE 24 HOUR NATIONAL AMBIENT AIR
QUALITY STANDARD HAS OCCURRED OR MAY OCCUR IN THE NEAR FUTURE.
AS OF 9 AM, PARTICULATE LEVELS IN CUT BANK, FRENCHTOWN, HAMILTON,
LIBBY, MISSOULA, SEELEY LAKE, AND THOMPSON FALLS ARE UNHEALTHY
AS OF 9 AM, PARTICULATE LEVELS IN BILLINGS, COLUMBIA FALLS, GREAT
FALLS, AND HELENA ARE UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS
AS OF 9 AM, PARTICULATE LEVELS IN BIRNEY, BOZEMAN, BROADUS, BUTTE,
LEWISTOWN, MALTA, WEST YELLOWSTONE ARE MODERATE
WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS
RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR HEART DISEASE, THE
ELDERLY, AND CHILDREN SHOULD AVOID PROLONGED EXERTION; EVERYONE ELSE
SHOULD LIMIT PROLONGED EXERTION.
WHEN AIR QUALITY IS UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS... STATE AND
LOCAL HEALTH OFFICIALS RECOMMEND THAT PEOPLE WITH RESPIRATORY OR
HEART DISEASE, THE ELDERLY AND CHILDREN SHOULD LIMIT PROLONGED
EXERTION.
WHEN AIR QUALITY IS MODERATE... STATE AND LOCAL HEALTH OFFICIALS
RECOMMEND THAT UNUSUALLY SENSITIVE PEOPLE SHOULD CONSIDER REDUCING
PROLONGED OR HEAVY EXERTION.
FOR MORE INFORMATION VISIT THE MONTANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
QUALITY AT HTTP://TODAYSAIR.MT.GOV