Deadly motorcycle crash under investigation in Billings

...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM NOON MDT TODAY THROUGH
THIS EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF SOUTH CENTRAL MONTANA AND NORTH CENTRAL WYOMING,
INCLUDING THE FOLLOWING COUNTIES, IN SOUTH CENTRAL MONTANA, BIG
HORN, CARBON, STILLWATER, AND YELLOWSTONE. IN NORTH CENTRAL
WYOMING, SHERIDAN.
* FROM NOON MDT TODAY THROUGH THIS EVENING
* SCATTERED SLOW MOVING THUNDERSTORMS WILL PRODUCE LOCALLY HEAVY
RAINFALL. WITH SATURATED GROUND AND ALREADY FULL STREAMS, FLASH
FLOODING ARE POSSIBLE NEAR ANY THUNDERSTORMS.
* FOOTHILLS LOCATIONS AND STREAMS FLOWING OUT OF THE FOOTHILLS
WILL BE THE MOST PRONE TO FLASH FLOODING FROM THESE STORMS,
ALONG WITH AREAS THAT EXPERIENCED HEAVY RAIN AND FLOODING
EARLIER IN THE WEEK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO
FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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