Car crashes into hotel pool in Florida

...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM SATURDAY TO
2 AM MST SUNDAY...
* WHAT...WESTERLY WINDS WITH GUSTS 50 TO 60 MPH EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL AND SOUTH CENTRAL MONTANA.
* WHEN...FROM 11 AM SATURDAY TO 2 AM MST SUNDAY. STRONGEST WINDS
LATE SATURDAY AND EARLY SATURDAY EVENING.
* IMPACTS...BLOWN DOWN TREES OR FENCES POSSIBLE. TRAVEL COULD BE
DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
* ADDITIONAL DETAILS...DUE TO UNSEASONABLY MILD AND DRY
CONDITIONS, THERE IS AN INCREASED RISK OF ANY GRASS FIRES
SPREADING RAPIDLY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FASTEN LOOSE OBJECTS OR SHELTER OBJECTS IN A SAFE LOCATION PRIOR
TO THE ONSET OF WINDS. PLEASE BE CAREFUL NOT TO SPARK ANY
RANGELAND GRASS FIRES.
ADDITIONAL GRAPHICS FOR THIS HAZARD CAN BE FOUND AT
HTTP://WWW.WEATHER.GOV/BILLINGS
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