Bridger Foothills Evening Update

...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT...
* IMPACTS: LOW HUMIDITIES, STRONG GUSTY WINDS, AND WIND SHIFT
WITH A COLD FRONT WILL CREATE ERRATIC FIRE BEHAVIOR AND NEW
FIRE STARTS.
* AFFECTED AREA:
IN NORTH CENTRAL WY FIRE ZONES...274...284.
IN SOUTH CENTRAL MT FIRE ZONES...123...124...125...126...127
128...129.
IN SOUTHEAST MT FIRE ZONES...130...131...132.
IN SOUTHEAST MT AND NORTHWEST SD FIRE ZONE...133.
* COUNTIES AFFECTED:
IN CENTRAL MT...GOLDEN VALLEY...MUSSELSHELL...WHEATLAND.
IN NORTH CENTRAL WY...BIG HORN...JOHNSON...SHERIDAN...WASHAKIE.
IN NORTHWEST SD...HARDING.
IN SOUTH CENTRAL MT...BIG HORN...CARBON...PARK...STILLWATER
SWEET GRASS...YELLOWSTONE.
IN SOUTHEAST MT...CARTER...CUSTER...FALLON...POWDER RIVER
ROSEBUD...TREASURE.
IN SOUTHWEST MT...GALLATIN.
* COLD FRONT: A STRONG COLD FRONT WILL MOVE THROUGH THE DISTRICT
LATE THIS AFTERNOON INTO THIS EVENING.
* WIND: NORTHERLY 10 TO 20 MPH WITH GUSTS UP TO 30 MPH WITH FRONTAL
PASSAGE.
* HUMIDITY: UPPER TEENS TO MID 20S WITH THE LOWEST ALONG THE
FOOTHILLS.
* TEMPERATURES: 80S.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG
WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE
TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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