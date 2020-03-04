...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MST THIS
EVENING...
* IMPACTS: LOW HUMIDITIES, UNSEASONABLY WARM TEMPERATURES, STRONG
GUSTY WINDS, AND WIND SHIFT WITH AN AFTERNOON COLD FRONT WILL
CREATE ERRATIC FIRE BEHAVIOR AND NEW FIRE STARTS.
* AFFECTED AREA:
IN SOUTH CENTRAL MT FIRE ZONES...124...125...127...128...129.
IN SOUTHEAST MT FIRE ZONES...130...131.
* COUNTIES AFFECTED:
IN CENTRAL MT...GOLDEN VALLEY...MUSSELSHELL...WHEATLAND.
IN SOUTH CENTRAL MT...BIG HORN...CARBON...STILLWATER
SWEET GRASS...YELLOWSTONE.
IN SOUTHEAST MT...POWDER RIVER...ROSEBUD...TREASURE.
* WIND: WEST GUSTS UP TO 65 MPH. WINDS TURNING NORTHWEST BEHIND
THE COLD FRONT.
* HUMIDITY: AS LOW AS 18 PERCENT.
* COLD FRONT: LATE THIS AFTERNOON.
* TEMPERATURES: 10 TO 20 DEGREES ABOVE NORMAL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG
WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE
TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
&&
...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MST THIS
EVENING...
* WHAT...WESTERLY WIND GUSTS UP TO 65 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST
MONTANA.
* WHEN...UNTIL 6 PM MST.
* IMPACTS...DAMAGING WINDS MAY BLOW DOWN TREES AND POWER LINES.
POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. TRAVEL WILL BE DIFFICULT,
ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES DUE TO STRONG CROSSWINDS.
EXPECT LOCALLY REDUCED VISIBILITY DUE TO BLOWING DUST.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
ADDITIONAL GRAPHICS FOR THIS HAZARD CAN BE FOUND AT
HTTP://WWW.WEATHER.GOV/BILLINGS